Трагедия в Волгограде: три пассажира маршрутки погибли и 7 ранены в жутком ДТП с КАМАЗом

В Волгограде 18 января в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и КАМАЗа погибли 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Все они находились в салоне маршрутки и выпали на дорогу в момент жесткого столкновения с грузовиком. Еще восемь человек – четверо детей и четверо взрослых – доставлены в городские больницы в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести.

Корреспонденты ИА «Высота 102» первыми оказались на месте аварии. Что сообщили очевидцы и правоохранительные органы к этому часу, какие меры принимаются, – в итогом материале.





Информация ГУ МВД России по Волгоградской области

По сведениям регионального главка полиции, авария со тремя погибшими пассажирами маршрутного такси произошла около 14.30. В это время водитель маршрутки выехал на пересечение улиц Песчаной и Саши Чекалина. Находившийся за рулем Peugeot 44-летний мужчина намеревался совершить поворот направо, в этот момент в него на скорости врезался КАМАЗ.

– 19-летний водитель КАМАЗа совершил ДТП с маршрутным транспортным средством. В результате госпитализировано восемь человек, четверо – несовершеннолетние. Погибло трое человек, в том числе один несовершеннолетний, – сообщил на месте аварии Виталий Тройнин, командир Отдельного батальона ДПС. – Водитель КАМАЗа двигался со стороны Советского района в сторону Красноармейского. Со стороны Волги на перекресток выезжало маршрутное транспортное средство. Кто из них проехал на какой сигнал светофора, установит следствие.

Напомним, на место ДТП в Кировский район Волгограда 18 января выезжало руководство УМВД России по Волгограду, областного ГИБДД, а также начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко. На месте начальник главка заслушал доклад подчиненных.





Свидетельства очевидцев

Оказавшиеся в момент аварии на месте горожане утверждают, что водитель маршрутки ехал на разрешающий зеленый свет.

– Удар был такой силы, что грузовик буквально «натянул» на себя маршрутку, – рассказал ИА «Высота 102» один из очевидцев происшествия. – У маршрутки оторвало дверь, она так и осталась висеть на КАМАЗе. Одновременно из салона выпали три человека, которые скончались.

Как ранее сообщали корреспонденты ИА «Высота 102», по инерции маршрутка после столкновения с грузовиком врезалась в автомобиль Kia. Водитель иномарки не пострадал и поспешил оказать помощь уцелевшим пассажирам маршрутного такси. Информацию о столкновении с легковым автомобилем информагентству подтвердили и в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ходатайство СК и возбуждение дела

Установив предварительные обстоятельства происшествия, в Волгограде полицейские возбудили уголовное дело, которое предстоит расследовать сотрудникам Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ – Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, – сообщили в главке полиции.

В связи с общественным резонансом глава СУ СК России по Волгоградской области поручил сотрудникам подготовить ходатайство в адрес прокурора Кировского района Волгограда об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР. Однако, как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, прокурор района Дмитрий Васютенко не санкционировал передачу материалов в органы СК.

– Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СО-7 СУ УМВД России по Волгограду по ч.5 ст.264 УК РФ по факту ДТП в Кировском районе, – сообщила также Черединина.

Состояние пострадавших





Вместе с водителем в маршрутке №8С в момент аварии находилось 11 человек. В больницу в течение двух часов были доставлены восемь человек. Шесть из них каретами скорой помощи госпитализировали медики непосредственно с места ДТП, еще двое, в том числе ребенок, были доставлены с места жительства.

В реанимации в тяжелом состоянии на момент публикации находились два человека. Это 12-летняя девочка и 36-летний мужчина. Трое пострадавших помещены на лечение в нейрохирургические отделения, двое – в травматологии. Пострадавшим оказывают помощь в больницах №7 и №15.

В больнице № 7 находятся:

– 48-летняя женщина – травматологическое отделение,

– 4-летняя девочка – детское нейрохирургическое отделение,

– 14-летняя девочка – детское нейрохирургическое отделение,

– 8-летний мальчик – детское травматологическое отделение,

– 12-летняя девочка – реанимационное отделение.

В больнице № 15:

– 44-летний мужчина – нейрохирургическое отделение,

– 36-летний мужчина – реанимационное отделение,

– 68-летняя женщина – травматологическое отделение.





«Водитель вел себя странно»

Находившемуся за рулем грузовика водителю, как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, всего 19 лет. Молодой мужчина 2003 года рождения является уроженцем Дагестана. Как сообщали корреспонденты ИА «Высота 102» с места аварии, на грузовике также были дагестанские номера.

Находился ли водитель КАМАЗа в трезвом состоянии в момент аварии, станет известно по итогам назначенных экспертиз. Однако, сообщили очевидцы информагентству, его поведение некоторым показалась странным.

– Возможно, что он находился в шоке от случившегося, но вел он себя при этом странно, – поделился наблюдениями житель Кировского района. – Дергался, был как будто на шарнирах. В какой-то момент мы услышали крики: «Держи его, держи!» и увидели, как молодого человека останавливают полицейские.

Отметим, что корреспондентам ни пообщаться, ни даже сфотографировать водителя грузовика не удалось на месте аварии. К предполагаемому виновнику аварии представителей СМИ не подпускали сотрудники правоохранительных органов.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите в нашем специальном материале.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. Семьям погибших волгоградцев мы выражаем соболезнования.

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»