



Администрация Жирновского района Волгоградской области сообщила о гибели в зоне спецоперации Владимира Владимировича Леглера, уроженца Камышина.



Владимир Леглер служил в звании гвардии рядового и добросовестно выполнял обязанности стрелка-помощника гранатомётчика. Его гибель стала невосполнимой утратой для семьи, друзей и всех, кто знал его.



Прощание с погибшим военнослужащим состоится сегодня, 18 ноября. Траурные мероприятия начнутся с отпевания в Храме Святого Духа Утешителя в полдень. В 12:30 в Комсомольском парке, у памятника воинам-интернационалистам, пройдёт гражданская панихида, где земляки, друзья и сослуживцы смогут проститься с 31-летним бойцом.