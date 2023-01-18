







Уголовное дело возбуждено после страшного ДТП с маршруткой в Волгограде, в котором погибли один ребенок и двое взрослых.

- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту ДТП в Кировском районе Волгограда, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.

Авария, напомним, произошла сегодня, 18 января, в 14:30 в Кировском районе на пересечении улиц Саши Чекалина и Песчаная. В маршрутку с пассажирами на полной скорости въехал «КАМАЗ», за рулем которого находился 19-летний водитель. В результате аварии 3 пассажира маршрутного такси, в том числе несовершеннолетний, погибли. Госпитализировано 6 человек, включая 3 несовершеннолетних. По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение водителем грузовика Правил дорожного движения.

- Ход и результаты расследования уголовного дела, расследуемого органами полиции, находятся на контроле прокуратуры Волгоградской области, - сказала Черединина.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что р асследование уголовного дела будет производиться следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области