Расследования 18.01.2023 16:58
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18.01.2023 16:58
Уголовное дело возбуждено после страшного ДТП с маршруткой в Волгограде, в котором погибли один ребенок и двое взрослых.
- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту ДТП в Кировском районе Волгограда, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Кировского района Дмитрий Васютенко.
Авария, напомним, произошла сегодня, 18 января, в 14:30 в Кировском районе на пересечении улиц Саши Чекалина и Песчаная. В маршрутку с пассажирами на полной скорости въехал «КАМАЗ», за рулем которого находился 19-летний водитель. В результате аварии 3 пассажира маршрутного такси, в том числе несовершеннолетний, погибли. Госпитализировано 6 человек, включая 3 несовершеннолетних. По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение водителем грузовика Правил дорожного движения.
- Ход и результаты расследования уголовного дела, расследуемого органами полиции, находятся на контроле прокуратуры Волгоградской области, - сказала Черединина.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что расследование уголовного дела будет производиться следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: прокуратура Волгоградской области
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