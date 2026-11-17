



Жители Волгоградской области продолжают скорбеть о четверых сотрудниках НПЗ, погибших в результате теракта, совершенного преступным киевским режимом. В память о заводчанах, которые ушли в свою последнюю смену вечером 12 ноября, на проходных завода установили экран с их портретами и именами.

По информации канала «Волгоград Красноармейский», экран установили на территории южной промзоны у центральных проходных нефтеперерабатывающего завода «Лукойл». Портреты погибших один за другим сменяют друг друга:

Волняков Игорь Николаевич (1971–2026),

Тарабановский Игорь Валерьевич (1967–2026),

Ли Леонид Александрович (1970–2026),

Погорелов Евгений Геннадьевич (1984–2026).







В социальных сетях жители Волгограда с глубоким сочувствием выражают поддержку семьям погибших заводчан. Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к соболезнованиям.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября Волгоград подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. На протяжении 14 чесов средства ПВО отражали удары киевского режима по гражданской и промышленной инфраструктуре города. Главной целью украинских террористов стала промышленная зона на юге Волгограда. В результате погибли четверо сотрудников НПЗ, еще двое получили ранения.