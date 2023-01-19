Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде









Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградкой области Василию Семенову представить доклад об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на следственный комитет России.





В настоящее время уголовное дело по факту гибели и травмирования людей в ДТП возбуждено ГУ МВД по Волгоградской области. Но следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче материалов уголовного дела в производство следователей ведомства.





Напомним, ужасающее ДТП случилось накануне, 18 января около остановки «Химгородок» в Кировском районе города. «КАМАЗ» с прицепом под управлением 19-летнего жителя Дагестана врезался в маршрутку №8с. На месте погибли 3 человека, в том числе подросток.





Семь человек, среди которых и дети, были госпитализировали. Предварительной причиной ДТП названо несоблюдение водителем грузовика ПДД.



