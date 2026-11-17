



Кировский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело по обвинению восьми человек в сбыте сильнодействующего вещества в 10 регионах России. По данным ГУ МВД России по региону, прегабалин поступал из Китая, а в России реализовался через интернет магазин. Всего при обысках было изъято 57 кг этого опасного вещества.

Оперативники установили и задержали всех фигурантов в период с августа 2025 года по июль 2026-го. Им от 19 до 39 лет. Это семь мужчин и одна женщина. Участники преступного сообщества находились на территории разных регионов. Каждый выполнял свой объем работы.

Обвинения предъявлены по нескольким статьям УК РФ. Пятерым из подозреваемых – по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (Руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением и участие в нём), а троим соучастникам – по ч. 3 ст. 234 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение и пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, в том числе в крупном размере, совершенные организованной группой).

Трое обвиняемых полностью сознались в содеянном, трое – частично, двое не признали вину. Мужчины находятся под стражей, а женщина под домашним арестом.