



В ЦПКиО Волгограда семиметровая новогодняя ель украсила каток «Лагуна». Как сообщили в пресс-службе парка, сотрудники разместили елку на одном из островков ледовой арены, украсив ее гирляндой и разноцветными шарами.





В ближайшие дни новогоднее оформление появится и на других площадках парка. Рядом с катком уже установили фигуры гигантских коньков, а 300 метров по периметру ледовой арены украсят гирляндами.

На большом автодроме елку подвесят вверх ногами, в «Альпаково» игрушками украсят живые хвойники, а вдоль главных пешеходных аллей смонтируют иллюминацию. Все это создаст предпраздничную атмосферу уже в ближайшее время.