На АЗС в Волгограде наблюдается дефицит 95-го бензина. За этой маркой топлива 17 ноября автомобилисты объявили настоящую охоту, которая не всегда заканчивается успешно.

– Приложение показало, что АИ-95 есть на заправке у Мамаева кургана. Поехал туда, но, увы, в наличии был только 92-й и дизель. Пришлось заправиться 92-м, причем с лимитом в 40 литров, – сообщил ИА «Высота 102» местный житель, который представился Николаем.

По его словам, на заправке ему дали понять, что в ближайшее время АИ-95 ждать не стоит.

– Водитель бензовоза, который приехал сливаться, сказал, что 95-го в ближайшее время не ждать, – рассказал собеседник агентства.





По данным приложения «гдеБЕНЗ», на волгоградских АЗС бензин 95-ой марки был в наличии 7-8 часов назад. В настоящее время на заправках отпускают ДТП и АИ-92, а на некоторых АЗС есть и 95-й. Однако насколько эта информация актуальна, неизвестно.

Накануне облпромторге и ТЭК заявили, что ситуацию на топливном рынке Волгоградской области удалось нормализовать. Обстановку с бензином в регионе назвали стабильной и контролируемой.

– Наблюдается стабилизация спроса, что позволяет уравновесить рынок в интересах потребителей и стабильного обеспечения топливом, – заверили автомобилистов в профильном комитете обладмина.