5 декабря Волгоградской области исполнится 90 лет. В регионе по этому случаю пройдут праздничные мероприятия, активное участие в которых примут представители ветеранского сообщества. Соответствующее приглашение озвучил сегодня, 17 ноября, губернатор Андрей Бочаров на конференции областного Совета ветеранов.

– Труд и подвиги каждого участника ветеранского движения — неотъемлемая часть славной 90-летней истории Волгоградской области. Чествуя регион, мы чествуем вас, настоящих патриотов России и своей малой родины. Мы чествуем жителей Волгоградской области, защищавших и защищающих нашу Родину, создававших и укрепляющих прочный фундамент социально-экономического развития нашего Отечества и нашего региона. От имени жителей Волгоградской области хочу сказать вам большое спасибо за труд, энергию, поддержку, за ваши уроки и наставления – они для нас очень важны, – сказал глава региона.

Волгоградская область была образована 5 декабря 1936 года. Андрей Бочаров напомнил о богатой и проставленной истории региона.

– Отмечая 90-летие Сталинградской/Волгоградской области, мы с благодарностью вспомним все девять десятилетий, наполненных ратным трудом и воинскими подвигами жителей нашей родной земли. Все эти 90 лет наш регион был и остается регионом государственного значения, жители которого всегда были и сегодня находятся в авангарде выполнения самых важных, сложных, ключевых задач страны – по сохранению и утверждению единства и независимости, силы и мощи нашего Отечества, – подчеркнул губернатор. – Для каждого жителя Волгоградской области, для вас, для всех нас – это не просто событие или красивая дата. Это жизнь многих поколений жителей Волгоградской области, внесших свой вклад в развитие нашей страны и нашего региона. Это жизнь всей семей, всех поколений жителей региона за весь этот период.





На конференции областного Совета ветеранов были подняты вопросы патриотического воспитания, а также организации подготовки вместе с ветеранским сообществом к еще одной важной дате – 85-летию Сталинградской Победы. Губернатор проинформировал собравшихся о том, что планы социально-экономического развития, синхронизированные с подготовкой 85-летия Сталинградской Победы, исполняются в полном объеме.

В Волгоградской области 19 ноября в регионе пройдут памятные мероприятия в честь годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сегодня присутствующие почтили память защитников Отечества и мирных жителей минутой молчания.

Андрей Бочаров отметил и важную работу по воспитанию молодого поколения, которую сегодня проводит ветеранское сообщество Волгоградской области.

– Вы проводите серьезную, очень нужную и важную работу среди детей и молодежи по патриотическому воспитанию, при этом конструктивно взаимодействуя с органами власти, органами местного самоуправления, общественными, профессиональными, религиозными организациями, объединениями и координируете деятельность всех наших ветеранских организаций, – сказал глава региона.





На конференции Андрей Бочаров за активную деятельность, большой вклад в патриотическое воспитание и добросовестный труд вручил представителям ветеранского сообщества грамоты и медали «За общественное служение».