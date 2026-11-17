



«Под Сталинградом мы сделали больше, чем могли. Как человеческое сердце смогло выдержать невиданную по ожесточению борьбу? Задержаться на узенькой полоске земли и сказать: «Ни шагу назад!» И не уйти с этой земли… Так поступить могли лишь сильные духом люди, бесконечно верящие в свою победу, в свои идеи, в свой великий народ».

Участник пяти войн, Герой Советского Союза Михаил Шумилов даже спустя несколько десятилетий после ее завершения говорил о Сталинградской битве, как об одном из самых серьезных испытаний в жизни. Таковым оно и было – и для самого командарма, и для его бойцов.

О боевом пути генерала, с чьим именем связаны важнейшие эпизоды Великой Отечественной, – в материале ИА «Высота 102».

Вместо профессии учителя – судьба военного

Михаил Степанович Шумилов родился в селе Теча Пермской губернии. Крепкий сибирский мальчишка, он мечтал посвятить себя гражданской профессии и даже поступил в учительскую семинарию в Челябинске. Однако у жизни были на него свои планы – в 1916-го Михаила призвали в Российскую императорскую армию. Окончив Чугуевское военное училище, в годы Первой мировой он воевал на Западном фронте, дослужившись до чина подпоручика.

Позже молодого офицера ждала Гражданская война. Сражаясь с белогвардейцами, в одном из боев Михаил Шумилов получил тяжелое ранение.

– В цепь, за мною. Ура!» – слышится голос любимца 3-й роты, ее командира Шумилова, – сказано в книге «Боевые заметки из жизни 4 Уральского стрелкового полка». – С красным флагом в руке он бросается вперед, увлекая роту. Не повезло в этот раз третьей роте. Товарищ Шумилов попал под пулеметный огонь – и несколько пуль в бока, руки и ноги впиваются в него. «Не бегайте, держитесь, вперед!», – успел еще сказать дорогой товарищ и, облившись кровью, потерял сознание. Санитары утаскивают раненого ротного…»





Несмотря на тяжелое ранение, крепкий сибиряк смог вернуться в строй и продолжил военную карьеру. Правда, долго пожить поистине мирной жизнью ему не удалось – в феврале 1938-го Михаил Шумилов становится советником в боевых действиях в Испании, а вскоре после возвращения отправляется в освободительный поход Красной Армии по воссоединению западнобелорусских земель с Белорусской ССР. Уже в конце 1939-го будущий маршал участвует в боях советско-финской войны, спустя полгода получая звание генерала-майора.

– С начала Великой Отечественной войны возглавляемый Шумиловым 11-й корпус вел оборонительные бои в Прибалтике. А в августе 1941-го Михаила Степановича назначили заместителем командующего 55-й армии в составе Ленинградского фронта, принимавшей участие в обороне города на Неве, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – После начала Сталинградской битвы знаменитый военачальник возглавил 64-ю армию, с которой он и прошел свой боевой путь вплоть до окончания войны.

«Духом не падаем, товарищ командующий»

–Внешне он был похож на крепко сшитого таежного лесоруба – высокий, широкоплечий, с большими ладонями, с широким лбом, с цепким взглядом охотника, – описывал Михаила Шумилова командующий Сталинградским фронтом маршал Андрей Еременко. – В трудные минуты он говорил нам спокойным баском: «Духом не падаем, товарищ командующий. Прошу о нас не беспокоиться, задачу выполним». Эта уверенность командарма передавалась каждому воину армии…





Шесть месяцев бойцы прославившейся 64-й армии удерживали южную часть Сталинграда, не пропуская рвущегося в город противника.

– 64-я армия под его командованием сыграла исключительно большую роль в Сталинградском сражении, – скажет позже маршал Советского Союза Еременко. – Ее упорство и активность в обороне, ее маневренность и подвижность на поле сражения причинили врагу много неприятностей, нанесли ему большой урон, опрокинули многие расчеты противника, помогли сорвать не один из намеченных Гитлером сроков захвата Сталинграда. Наступая на участке 64-й Армии, Гот, что называется, обломал свои танковые «клинья». Армии удалось удержать в своих руках высоты, расположенные южнее Сталинграда, что сыграло существенную роль в устойчивости обороны города в целом.

«Подумалось, что самое трудное позади…»

31 января 1943-го, в день, который сам Шумилов назовет одним из счастливейших в жизни, он допросил плененного Паулюса в штабе армии в Бекетовке. Стоит сказать, что от этой встречи командование 6-й армии – сам фельдмаршал, его переводчик и адъютант – не ждало ничего хорошего. Но каково же было их удивление, когда защитники Сталинграда пригласили их за стол и налили из общей бутылки.

– Когда по приглашению Шумилова я сел за стол вместе с Паулюсом и Шмидтом, мне стало стыдно. Какой же ложью о кровожадных большевиках нас пичкали! – писал в мемуарах адъютант Паулюса Адам. – И мы были такими простаками, что верили этому! Я подумал о нескольких генералах Красной Армии, которые проходили через штаб нашей армии как военнопленные. Ими интересовался только начальник разведотдела, ответственный за сведения о противнике. Мы, офицеры штаба, считали ниже своего достоинства сказать им хотя бы слово. Перед отправкой в тыл им давали порцию пищи из походной кухни…





После этого долгожданного и поистине исторического события командарма ждала череда не менее радостных будней: весть об окончательном разгроме фашистских войск под Сталинградом, торжественный митинг в центре еще не оправившегося от войны города. Впереди – много новых сражений. Но это, одно из сложнейших в жизни, было завершено!

– Подумалось, что самое трудное позади, – вспоминал в 30-ю годовщину Победы в Сталинградской битве Михаил Шумилов. – Будут еще десятки и сотни ожесточенных схваток, но тяжелее уже не будет. После всего пережитого и мы стали покрепче духом, умнее. Противник теперь перед нами – битый, основательно битый. Это мы все почувствовали. Большое дело – почувствовать свое моральное превосходство над противником. Даже спустя три десятка лет ловишь себя на том, что под Сталинградом мы сделали больше, чем могли…

Преобразованная в 7-ю гвардейскую, после Сталинградской битвы бывшая 64-я армия участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, форсировала Днепр. В жизни закаленных солдат и их командира было много военных операций, а за их плечами оставались десятки освобожденных городов. Но уже после окончания Великой Отечественной каждый из них говорил именно о Сталинграде. В обращении к его жителям бойцы легендарной армии писали: «Мы все испытывали такое чувство, будто этот город, с которым связано столько испытаний, стал второй нашей родиной, вторым нашим «я». Именно здесь, на свой второй родине, себя завещал похоронить и маршал Михаил Шумилов.

– На большом пути, пройденном нашей армией от берегов Волги до Праги, было много сил и городов, европейских столиц. Но Сталинград навсегда вошёл в сердца его защитников, вошёл как величайшее событие в истории Великой Отечественной войны. Чем дальше мы уходили от Сталинграда, тем больше думали о нем, постоянно возвращались к памятным боям, черпая в них силу для новых сражений, не раз вспоминали чудесных товарищей – сталинградских рабочих, руководителей советских организаций, чья любовь, забота о наших нуждах, необычайная отзывчивость всего населения согревала наши души, вливала в нас новые силы, – отмечал военачальник.