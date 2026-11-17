



Право на налоговые послабления по имуществу имеют несколько категорий граждан – в их числе пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО, а также многодетные семьи. Об этом РИА Новости сообщил парламентарий Амир Хамитов, представляющий фракцию «Новые люди».

По словам депутата, многие россияне не догадываются о положенных им преференциях, хотя государство предусмотрело их для достаточно широкого круга лиц.

Размер и порядок льгот, как пояснил Хамитов, зависят от конкретного налога. В частности, по имущественному налогу представители льготных категорий освобождаются от платежа за один объект каждого вида – например, за единственную квартиру, дом или гараж. По земельному налогу применяется вычет, сокращающий налогооблагаемую кадастровую стоимость участка на шесть соток. Транспортный налог регулируется на уровне регионов, поэтому условия там различаются.

Если льгота не была начислена автоматически, депутат советует обратиться в ФНС – через личный кабинет, МФЦ или напрямую в инспекцию. Хамитов подчеркнул, что налоговая поддержка должна работать как реальный инструмент помощи, а не оставаться формальностью.