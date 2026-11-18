



По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, сегодня, 18 ноября, прогнозируется геомагнитный шторм.



С полуночи и до 6:00 сила геоударов приближалась к пяти баллам. К полудню магнитная буря ослабнет до 3,5 баллов, а к 18:00 - до 2,5 баллов.



Во время магнитных возмущений метеочувствительные люди, а также граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией или гипертонией могут чувствовать себя хуже. Возможны сильные головные боли, перепады давления, бессонница и тревожность без видимых причин. Чтобы облегчить состояние, медики рекомендуют уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, пить больше воды и обеспечить себе полноценный отдых.