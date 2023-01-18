



Корреспонденты ИА «Высота 102» в эти минуты находятся на месте смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси №8С и КАМАЗа в Кировском районе Волгограда. По информации очевидцев, водитель грузовика на полной скорости снес маршрутку.

– В настоящее время на месте аварии работает много сотрудников ГУ МВД, бригады скорой помощи, – сообщает корреспондент информагентства Антон Ольховатский. – Тела погибших лежат на проезжей части. Судя по всему, в момент аварии некоторым из них ампутировало конечности. Также на дороге – личные вещи пассажиров, одежда.









По словам очевидцев, маршрутное такси направлялось со стороны улиц Писемского на разрешающий сигнал светофора. На пересечении с улицей Саши Чекалина его на полной скорости снес грузовой автомобиль.

– Маршрутка выехала на перекресток, чтобы совершить поворот направо, КАМАЗ в это время «летел» со стороны центра в сторону Красноармейского района и прямо насадил на себя маршрутку, – рассказывают очевидцы происшествия. – Удар пришелся в правый бок маршрутки, как раз туда, где находится дверь. Дверь так и осталась висеть на кабине грузовика. В этот момент из салона на проезжую часть посыпались люди. Все произошло стремительно.





После столкновения, по словам волгоградцев, маршрутку выбросило на противоположную сторону дороги.





Как уточняет корреспондент ИА «Высота 102», после столкновения с грузовиком маршрутное такси врезалось по инерции в иномарку. Водитель Kia в настоящее время находится на месте и также успел рассказать нашим журналистам подробности.

– Мужчина находится в шоковом состоянии, однако смог рассказать, что после удара КАМАЗом маршрутка набрала такую скорость, что ее понесло на противоположную сторону. Иномарку она задела по касательной. Со слов водителя Kia, люди, ставшие очевидцами, бросились помогать пассажирам, находившимся в салоне маршрутки. Те пассажиры, которые выпали из салона при столкновении, погибли моментально, – сообщает Антон Ольховатский.





По предварительной информации ГУ МВД России России по Волгоградской области, за рулем КАМАЗа находился 19-летний водитель. Подчеркнем, что все обстоятельства ДТП предстоит выяснить и озвучить полицейским.

По сообщению корреспондентов ИА «Высота 102», грузовик из Дагестана. Водитель также – гражданин Республики Дагестан.













Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»