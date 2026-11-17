18‑летний Михаил Щербаков, воспитанник плавательного клуба «Волга» и регионального училища олимпийского резерва, удостоен премии «Друзья большого спорта» в номинации «Прорыв года» – за яркие успехи на молодежном уровне и уверенный старт во взрослом спорте. Торжественная церемония награждения прошла 16 ноября в московском театре Et Cetera – одной из статусных площадок, где традиционно отмечают наиболее яркие спортивные достижения сезона.

Лауреатами премии в восьми основных номинациях стали:

Спортивный управленец года – Олег Белозёров. За системное развитие российской гимнастики и успехи спортсменов на международной арене.

Прорыв года – Михаил Щербаков. За яркие успехи на молодёжном уровне и уверенный старт во взрослом спорте.

Лучшая федерация по виду спорта – Федерация водных видов спорта России. За лидерство в возвращении российских спортсменов на международную арену и инновационный подход к развитию отрасли.

Команда года – сборная России по водным видам спорта. За триумфальное возвращение на международную арену и успех на чемпионате Европы.

Событие года в российском спорте – Московский марафон. За качественный и количественный рост крупнейшего бегового события страны.

Тренер / тренерский штаб года – Светлана Ромашина. За успешный старт на чемпионате Европы и мастерство тактических решений.

Спортсменка года – Ангелина Мельникова. За победу в личном многоборье на чемпионате Европы и приумножение славы российской гимнастики.

Спортсмен года – Дмитрий Бивол. За защиту титула чемпиона мира по боксу и выдающиеся спортивные достижения.





Включение Михаила Щербакова в этот ряд – показатель того, насколько весомыми жюри сочло его достижения: рядом с признанными лидерами и знаковыми событиями сезона.

Статистика сезона говорит сама за себя: победа на первенстве Европы, бронза взрослого чемпионата Европы, юношеский мировой рекорд, золото чемпионата России – и, как логическое продолжение, отбор на чемпионат мира в Пекине. Такой набор результатов редко удаётся собрать в одном сезоне даже опытным спортсменам, не говоря уже о 18‑летнем дебютанте во взрослом спорте.

Для волгоградской школы плавания успех Щербакова – важный маркер: он показывает, что система подготовки способна выводить юниоров на уровень сборной и мировых стартов без потери темпа. Впереди у спортсмена главный экзамен сезона – чемпионат мира, где ему предстоит подтвердить, что «прорыв» – это не разовый всплеск, а начало устойчивой траектории.

Александр Веселовский