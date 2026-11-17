



Госжилнадзор Волгоградской области начал бороться с нерадивыми УК с воздуха. С недавних пор инспекторы были вооружены беспилотными летательными аппаратами. Современные квадракоптеры помогают специалистам быстрее и детальнее осматривать МКД.





- Беспилотные системы позволяют обследовать труднодоступные участки (кровли, балконы, козырьки зданий), фиксировать нарушения в режиме реального времени и существенно сокращать сроки проведения мероприятий — такой подход позволяет инспекции не только повысить эффективность надзора, но и оперативно реагировать на обращения граждан, усиливая контроль за соблюдением норм в жилищной сфере, - сообщили в пресс-службе региональной инспекции государственного жилищного надзора.

Отметим, Волгоградская область вошла в число регионов-первопроходцев внедрения беспилотных систем для контроля за работой коммунальных организаций. Буквально на днях благодаря проведённому с помощью дрона обследованию специалисты помогли жильцам одного из проблемных МКД поставить вопрос перед региональной комиссией о переносе сроков капитального ремонта на более ранний период.

Фото и видео: Госжилнадзор