



В Волгограде следственными органами регионального управления СК России организована процессуальная проверка по факту невыплаты в течение нескольких месяцев заработной платы сотруднице клининговой компании, страдавшей от болезни сердца.

Как ранее сообщилось информагентством, ранее в гибели своей матери дочь Екатерина Тращенко обвинила московскую компанию – ООО «Импульс». По утверждению женщины, умершая мать не получала зарплату в течении несколько месяцев, из-за чего не могла позволить себе покупку жизненно важных лекарств.

Как стало известно ИА «Высота 102», смерть матери Екатерины Тращенко наступила еще в августе 2026 года.

– В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – добавили в СУ СК России по Волгоградской области.