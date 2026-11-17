



По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в среду, 18 ноября, в Волгоградской области ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако утром и днем пройдут дождь, дождь со снегом и мокрый снег.

В ночные и утренние часы 18 ноября в отдельных районах Волгоградского региона возможны туман и гололедно-изморозевые явления. При этом порывы юго-восточного ветра будут достигать 7–12 м/с, днем местами порывы усилятся до 15–20 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью в Волгоградской области составит от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 4…9 градусов. В Волгограде ночью ожидается от плюс 1 до минус 1 градуса, днем в среду в региональной столице – плюс 5…7 градусов, преимущественно дождь.

Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение видимости и гололедицу при планировании поездок, а также соблюдать осторожность из-за сильных порывов ветра.