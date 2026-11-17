



Сегодня, 17 ноября, в Волгограде бойцам 20-й мотострелковой дивизии передали партию легковых автомобилей для выполнения задач в зоне СВО. Как передает ИА «Высота 102», мероприятие прошло на нижней террасе набережной на парковке напротив бронекатера «БК-31». В мероприятии приняли участие представители ГУ МВД России по Волгоградской области и территориального управления Росимущества.





Как уточнил руководитель управления Росимущества Александр Хрипко, передача конфискованных автомобилей в Волгограде проводится в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ №1470 от 2023 года. Отдельно он акцентировал внимание на тесном взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области в обеспечении воинских частей транспортными средствами.

Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Владимир Захаров пояснил, что все автомобили, которые сегодня направляются из Волгограда в зону СВО, были ранее конфискованы у нарушителей по решению суда.

– Сегодня передаем транспортные средства в подразделения Минобороны в количестве 16 единиц, которые были ранее изъяты у нарушителей закона. Как правило, конфискация по суду применяется к водителям, которые были ранее лишены права управления, либо нарушили действующее законодательство. Транспорт в таких случаях признается орудием преступления и передается в доход государства, – пояснил Владимир Захаров.





С начала 2026 года территориальным подразделением Росимущества было передано на СВО свыше 130 единиц различной техники – из них более 69 транспортных средств. Все автомобили модернизируются под различные цели военнослужащих.







