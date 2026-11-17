



Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявило факт продления сроков годности мясной продукции у индивидуального предпринимателя из Калачёвского района.

По данным ведомства, ветеринарный специалист Калачёвской райСББЖ оформил два производственных сертификата на котлетное мясо из говядины. Однако через транзакцию «переработка/производство» срок годности продукции был продлён на пять месяцев – за счёт добавления продукции с меньшим сроком годности. Это создаёт риск выпуска в оборот некачественного товара: точную дату истечения срока годности определить невозможно.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ветеринарному врачу выдано предупреждение в системе «ВетИС-Паспорт». Материалы направлены в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках компетенции.