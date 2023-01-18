Происшествия

Четверо детей и четверо взрослых: облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Происшествия 18.01.2023 17:16
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18.01.2023 17:16


В больницы Волгограда после ДТП в Кировском районе доставлено в общей сложности восемь человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, четверо из них – это дети. Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести и тяжелое. 

В больнице № 7: 

– 48-летняя женщина – травматологическое отделение, 

– 4-летняя девочка – детское нейрохирургическое отделение,

– 14-летняя девочка – детское нейрохирургическое отделение, 

– 8-летний мальчик  – детское травматологическое отделение (доставлен из дома),

– 12-летняя девочка – реанимационное отделение.

В больнице № 15: 

– 44-летний мужчина – нейрохирургическое отделение, 

– 36-летний мужчина – реанимационное отделение,

– 68-летняя женщина – травматологическое отделение. 

Состояние всех детей оценивается медиками как средней степени тяжести. 12-летняя девочка в тяжелом состоянии. 68-летняя женщина и 44-летний мужчина – в состоянии средней степени тяжести, 36-летний мужчина – в тяжелом состоянии. 

Напомним, страшное ДТП произошло на пересечении улиц Песчаная и Саши Чекалина. КАМАЗ, за рулем которого находился 19-летний гражданин Дагестана, снес маршрутку №8С. В результате на месте погибли три человека – подросток и две женщины. 

Фоторепортаж и подробности происшествия смотрите в специальном материале ИА «Высота 102»

Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход его расследования. 

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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