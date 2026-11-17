



В Красноармейском районе Волгограда 18 ноября простятся с 58-летним Игорем Тарабановским – сотрудником завода, погибшим во время массированной атаки ВСУ. Об этом сообщила его супруга Людмила в социальных сетях.

Как ранее сообщалось информагентством, 13 ноября преступный киевский режим на протяжении 14 часов атаковал Волгоград с применением дронов. Основной удар пришелся на промзону в Красноармейском районе, где расположено предприятие нефтепереработки. В результате теракта погибли четыре человека, двое получили ранения.

Известно, что Игорь Тарабановский работал на заводе в должности оператора техустановок.

– У меня разбито сердце. Так больно, так тяжело. Я оплакиваю потерю моего дорогого и любимого мужа. Его улыбка, его шутки, его забота - всё это было невероятно ценным. Я так скучаю... Покойся с миром, мой родной, – написала в соцсетях жена погибшего волгоградца.

Друзья и близкие Игоря Тарабановского вспоминают как отзывчивого и доброго друга, любящего мужа и отца.

Церемония прощания с погибшим пройдет в ДК «Царицын».