



Экс-чиновнику Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никите Бакину не удалось оспорить в Московском городском суде свое заключение под стражу. Как сообщает ИА «Высота 102», 17 ноября, рассмотрев жалобу на решение суда первой инстанции, Мосгорсуд оставил его без изменения.

Напомним, о задержании Никиты Бакина, претендовавшего в будущем на пост главы управления Ростехнадзора, стало известно в Волгограде 10 ноября. По данным информагентства, Бакин был задержан в рамках уголовного дела о получении им взятки в крупном размере – п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ. Примечательно, что расследованием совершенного им преступления занимаются столичные силовики.

В поле зрения правоохранителей молодой и влюбленный в роскошь Никита Бакин попал по собственной неосмотрительности. На протяжении длительного времени в анонимных каналах регулярно публиковались сведения о его расходах, не соответствующих зарплате государственного служащего. Так, на одном из опубликованных в Сети фото на мужчине красовались часы Rolex стоимостью более 2 миллионов рублей, а супруга Бакина демонстрировала в кадре сумку стоимостью около 300 тысяч рублей. Впрочем, по данным ИА «Высота 102», были у Бакина и другие, более дорогостоящие прихоти: премиальные авто и роскошный отдых. Подчеркнем, что данные обстоятельства стали доступны публике еще во время службы Бакина в Ростехнадзоре, уволился он из управления лишь летом 2026 года – не исключено, что в связи с возбуждением уголовного дела.

В СИЗО Никита Бакин был помещен по решению Басманного суда Москвы. Данное обстоятельство экс-чиновника Ростехнадзора не устроило и 9 ноября он оспорил арест. Мосгорсуд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Добавим, что по санкция п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по состоянию на актуальные разъяснения) предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового. Дополнительно может назначаться лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет.