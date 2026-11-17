



Росфинмониторинг 16 ноября обновил перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующие изменения размещены на сайте ведомства.

Как сообщает ИА «Высота 102», в обновлённый список включен 40-летний Алексей Дронов – уроженец города Камышина Волгоградской области.

Одновременно с ним в список Росфинмониторинга включены 34 жителя других регионов, в том числе юга России – Краснодарского края и Ростовской области.

Отметим, что внесение в данный перечень означает, что сведения о лице признаны достаточными для применения мер по замораживанию его денежных средств и иного имущества в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.