Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось до девяти

В Волгограде к утру 19 января количество пострадавших в аварии с маршрутным такси №8С и КАМАЗом увеличилось до девяти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав, в городскую больницу была доставлена 30-летняя женщина.

– В больнице № 7 на утро 19 января находятся шесть пациентов, в больнице №15 – три человека, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Два человека, 12-летняя девочка и 36-летний по-прежнему в тяжелом состоянии и находятся в реанимационных отделениях.

Состояние всех пациентов, доставленных в седьмую больницу, оценивается медиками как средней степени тяжести. Известно, что пострадавшая в аварии волгоградка, мать одного из детей, также находившихся в маршрутке, самостоятельно обратилась в больницу №7 накануне вечером. Пациентка помещена в травматологическое отделение.

В отделениях нейрохирургии и травматологии больницы №15 в состоянии средней степени тяжести остаются 44-летний водитель маршрутки и 68-летняя женщина.

Напомним, что с места аварии бригадами скорой помощи в больницы были доставлены шесть человек, еще двое в течение двух часов были доставлены родственниками.

На месте ДТП погибли три человека – 12-летний мальчик, женщины 56-ти и 76-ти лет.

Всю известную об аварии информацию корреспонденты ИА «Высота 102» собрали в специальном материале.

Смотрите фоторепортаж с места происшествия.