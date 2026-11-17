



В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Саратовской области.

По версии следствия, днем 13 ноября у одного из домов на улице Маяковского молодой человек, находившийся в лесопосадках, привлек внимание двух полицейских. Они попросили его остановиться и предъявить документы, однако тот отказался. Когда сотрудники подошли ближе, злоумышленник ударил одного из них и попытался скрыться. Второй полицейский бросился в погоню, и в этот момент беглец достал газовый пистолет и выстрелил преследователю в лицо.

Волгоградца задержали. Раненому сотруднику потребовалась медицинская помощь – у него диагностирован химический ожог лица.

По данным телеграм-каналов, молодой человек приехал в Энгельс, чтобы найти закладку с наркотиками.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.