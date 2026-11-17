



Служба участковых уполномоченных полиции отмечает 103-ю годовщину со дня образования. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 17 ноября, с профессиональным праздником личный состав поздравил начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко.







Отметим, что служба участковых остается одной из ведущих служб ГУ МВД России по Волгоградской области. Несмотря на то, что за последние годы произошло немало изменений, главным для сотрудников осталось одно – ежедневно быть в постоянном диалоге с населением, первыми приходить на помощь.

По традиции в этот день в волгоградском Главке подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый». Победителем стал старший лейтенант полиции Александр Федин – участковый уполномоченный Отдела МВД России по Калачевскому району. Он же одержал победу во втором этапе конкурса «Лучший по профессии» среди участковых Южного федерального округа, успешно справившись с испытаниями по специальной, огневой и физической подготовкам.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное решение задач повышенной сложности отличившиеся сотрудники были отмечены почётными грамотами и благодарностями, в том числе благодарностями Губернатора Волгоградской области и Волгоградской областной думы.