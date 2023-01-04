Спецоперация на Украине

В ГД заявили об отсутствии предпосылок к проведению новой мобилизации

Спецоперация на Украине 04.01.2023 19:01
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04.01.2023 19:01


Депутат Государственной думы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев 4 января заявил об отсутствии предпосылок для новой волны мобилизации в России. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с журналистами новостного портала Чита.ру. 

Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации, – сказал, в частности, Гурулев. – Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. 

Очередная волна мобилизации, считает депутат, могла бы сегодня оказаться неэффективной. 

Наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать.

Напомним, ранее по поводу возобновления мобилизации в России высказался Владимир Путин. По словам главы государства, 300 000 человек, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, полностью закрывают потребности Минобороны. Даже разговоры на этот счет, ответил президент, на сегодня бессмысленны. 

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