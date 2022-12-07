Спецоперация на Украине

Владимир Путин: «Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла»

Спецоперация на Украине 07.12.2022 18:40
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07.12.2022 18:40


Президент России Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами СПЧ заявил, что на сегодня даже в разговорах о частичной мобилизации нет никакого смысла. По словам главы государства, половина из тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре-октябре, в настоящее время остаются на полигонах. 

Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства, и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет, – сказал, в частности, Владимир Путин.  

Напомним, что осенью 2022 года из запаса были призваны 300 тысяч россиян. Как отметил президент, из них только 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации сегодня. Остальные 150 тысяч остаются либо на полигонах, либо в учебных центрах МО РФ, где проходят дополнительную подготовку. 

Также, сообщил Владимир Путин, лишь 77 тысяч мобилизованных находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные – на вторых и третьих рубежах выполняют функции войск территориальной обороны. 

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