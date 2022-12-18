СУ СКР по Волгоградской области организовало доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний накануне ушел из дома в хуторе Дараганов.

— 18 декабря 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего подростка, покинувшего место своего жительства в Котельниковском районе, — прокомментировала информагентству официальный представитель регионального СУ СК РФ Дарья Буянова. — В ходе проведения поисковых мероприятий тело подростка обнаружено недалеко от Октябрьского района Волгоградской области.

Уточняется, что признаки криминального характера смерти отсутствуют. Предварительно, несовершеннолетний скончался от переохлаждения.

Ранее на поиски бесследно исчезнувшего юноши были брошены силы личного состава ОМВД России по Котельниковскому району, а также сотрудники соседних отделов МВД из Светлоярского, Октябрьского и Калачевского районов. На поиск ориентировали коллег из МВД по Републике Калмыкия.

Также к операции присоединились общественники и местные власти, силы и средстав МЧС. Поисковые квадрата прочесывали, в том числе, кинологи областного главка МВД.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»