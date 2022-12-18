Расследования

СК назвал причину смерти пропавшего в Волгоградской области подростка

Расследования 18.12.2022 18:08
0
18.12.2022 18:08


СУ СКР по Волгоградской области организовало доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний накануне ушел из дома в хуторе Дараганов. 

— 18 декабря 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего подростка, покинувшего место своего жительства в Котельниковском районе, — прокомментировала информагентству официальный представитель регионального СУ СК РФ Дарья Буянова. — В ходе проведения поисковых мероприятий тело подростка обнаружено недалеко от Октябрьского района Волгоградской области.

Уточняется, что признаки криминального характера смерти отсутствуют. Предварительно, несовершеннолетний скончался от переохлаждения.

Ранее на поиски бесследно исчезнувшего юноши были брошены силы личного состава ОМВД России по Котельниковскому району, а также сотрудники соседних отделов МВД из Светлоярского, Октябрьского и Калачевского районов. На поиск ориентировали коллег из МВД по Републике Калмыкия.

Также к операции присоединились общественники и местные власти, силы и средстав МЧС. Поисковые квадрата прочесывали, в том числе, кинологи областного главка МВД. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.12.2022 09:17
Расследования 18.12.2022 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 19:55
Расследования 16.12.2022 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 15:24
Расследования 16.12.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 14:56
Расследования 16.12.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 11:50
Расследования 16.12.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 20:04
Расследования 15.12.2022 20:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 18:00
Расследования 15.12.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 17:13
Расследования 15.12.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 15:25
Расследования 15.12.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 13:28
Расследования 15.12.2022 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 12:00
Расследования 15.12.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 11:56
Расследования 15.12.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 10:04
Расследования 15.12.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2022 14:51
Расследования 14.12.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2022 14:10
Расследования 14.12.2022 14:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:41
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 19 декабряСмотреть фотографии
19:03
Волгоградского кондуктора не пустили в автопарк после откровений с журналистамиСмотреть фотографии
18:51
Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушкуСмотреть фотографии
18:08
СК назвал причину смерти пропавшего в Волгоградской области подросткаСмотреть фотографии
17:43
«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушкуСмотреть фотографии
17:31
Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объектаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: списокСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смертиСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде ночью нашли пропавшего из социального центра подросткаСмотреть фотографии
12:00
На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фураСмотреть фотографии
11:27
«Здесь был Никита». Бомж в Москве после погрома в пиццерии оставил волгоградский след: видеоСмотреть фотографии
10:26
«Волгоград встретил нас снегопадом!»: опубликовано видео из поезда Деда МорозаСмотреть фотографии
09:17
Обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Верблюды и голуби: в Волгограде открылась выставка о животных на войнеСмотреть фотографии
08:02
Резкое похолодание до -10 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:08
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублейСмотреть фотографии
20:13
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантераСмотреть фотографии
18:56
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районеСмотреть фотографии
16:50
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывовСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей ДонбассаСмотреть фотографии
13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионерСмотреть фотографии
11:49
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипунаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцы выйдут на улицу в пижамахСмотреть фотографии
 