Общество

В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подростка

Общество 18.12.2022 16:05
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18.12.2022 16:05


В Котельниковском районе Волгоградской области завершены масштабные поисковые мероприятия по розыску 16-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне несовершеннолетний не вернулся домой в хуторе Дараганов. 

— 18 декабря проведение мероприятий прекращено, в связи с обнаружением поисковыми группами на участке местности тела пропавшего. Предварительно, причина его смерти не носит криминальный характер, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Заявление о пропаже поступило в местный отдел полиции накануне. По тревоге подняли личный состав ОМВД России по Котельниковскому району. Также к поисковой операции привлекли сотрудников соседних отделов МВД из Светлоярского, Октябрьского и Калачевского районов. Прочесывали местность общественники и представители местной администрации. Были стянуты силы МЧС. На поиск ориентировали коллег из МВД по Републике Калмыкия.


Район поисков обследовали при помощи кинологов с собаками, выехавших на место от областного главка МВД. Использовалась техника повышенной проходимости. 

По указанию начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майора Дмитрия Вельможко для координации деятельности к месту поисков выезжали руководители областных подразделений ПДН и уголовного розыска.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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