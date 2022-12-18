В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подростка

В Котельниковском районе Волгоградской области завершены масштабные поисковые мероприятия по розыску 16-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне несовершеннолетний не вернулся домой в хуторе Дараганов.

— 18 декабря проведение мероприятий прекращено, в связи с обнаружением поисковыми группами на участке местности тела пропавшего. Предварительно, причина его смерти не носит криминальный характер, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Заявление о пропаже поступило в местный отдел полиции накануне. По тревоге подняли личный состав ОМВД России по Котельниковскому району. Также к поисковой операции привлекли сотрудников соседних отделов МВД из Светлоярского, Октябрьского и Калачевского районов. Прочесывали местность общественники и представители местной администрации. Были стянуты силы МЧС. На поиск ориентировали коллег из МВД по Републике Калмыкия.





Район поисков обследовали при помощи кинологов с собаками, выехавших на место от областного главка МВД. Использовалась техника повышенной проходимости.

По указанию начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майора Дмитрия Вельможко для координации деятельности к месту поисков выезжали руководители областных подразделений ПДН и уголовного розыска.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области