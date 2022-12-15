Спецоперация на Украине

В Волгограде родным девяти погибших военных передали ордена Мужества

Спецоперация на Украине 15.12.2022 13:42
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15.12.2022 13:42


В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 15 декабря состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз награды переданы родным девяти героев. 

К высоким наградам указом президента Владимира Путина представлены посмертно: 

  • Рядовой Кочетов Сергей Сергеевич.

  • Ефрейтор Ярда Никита Олегович.

  • Ефрейтор Пятириков Яков Иванович.

  • Младший сержант Чернецов Андрей Сергеевич.

  • Младший сержант Семенов Сергей Владимирович. 

  • Сержант Ремчуков Владислав Васильевич.

  • Старший сержант Дускалиев Куанш Балтабаевич.

  • Старший лейтенант Церковников Павел Алексеевич.

  • Подполковник Проскуряков Вячеслав Викторович.

Ордена Мужества женам и родителям военнослужащих передали замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов. 

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