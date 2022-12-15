В Волгограде родным девяти погибших военных передали ордена Мужества

В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 15 декабря состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз награды переданы родным девяти героев.
К высоким наградам указом президента Владимира Путина представлены посмертно:
- Рядовой Кочетов Сергей Сергеевич.
- Ефрейтор Ярда Никита Олегович.
- Ефрейтор Пятириков Яков Иванович.
- Младший сержант Чернецов Андрей Сергеевич.
- Младший сержант Семенов Сергей Владимирович.
- Сержант Ремчуков Владислав Васильевич.
- Старший сержант Дускалиев Куанш Балтабаевич.
- Старший лейтенант Церковников Павел Алексеевич.
- Подполковник Проскуряков Вячеслав Викторович.
Ордена Мужества женам и родителям военнослужащих передали замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.