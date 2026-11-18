Депутаты Волгоградской гордумы приняли законопроект о повышении с 1 декабря стоимости проезда на общественном транспорте. Как сообщили в гордуме, новые тарифы для населения были одобрены на очередном заседании 18 ноября.

Напомним, что с инициативой пересмотра стоимости проезда на общественном транспорте ранее выступили специалисты профильного департамента мэрии. Рост платы за проезд, по их словам, обусловлен подорожанием горюче смазочных материалов, энергоресурсов, запчастей и комплектующих.

С 1 декабря проезд по карте «Волна» составит 35 рублей - на три рубля дороже, чем сейчас. При оплате банковской картой цена одного билета составит не 38, а 42 рубля. При наличном расчете придется заплатить 45 вместо 40 рублей.

Стоимость месячных тарифных планов также скорректировали. Стоимость безлимитного гражданского проездного на один вид транспорта составит 1600 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1300 рублей, школьный - 400 рублей. На минимальном уровне сохранен тариф «Проездной (трамвай-троллейбус) – 45 поездок» - 800 рублей.

Цена ежемесячного проездного билета на все виды транспорта «Единый безлимитный», предоставляющий право на неограниченное количество поездок в течение календарного месяца, составит 2500 рублей. На тарифном плане «120 минут» первая поездка во всех видах общественного транспорта будет стоить 38 рублей. В течение 2-х часов после первой транзакции пассажир может совершить неограниченное количество поездок, при этом стоимость проезда при каждой пересадке составит 14 рублей.