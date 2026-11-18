



22 ноября в Волгограде состоится церемония прощания с Денисом Вороновым, погибшим при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики.

Денис родился в Волгограде 14 июля 2000 года. С февраля 2026 года он проходил военную службу, с честью и отвагой исполнял свой воинский долг, оставаясь верным присяге и Родине.

Церемония прощания пройдёт 22 ноября 2026 года в 11:00 в ритуальном зале на Центральном (Дмитриевском) кладбище по адресу: ул. Карла Либкнехта, 2а.