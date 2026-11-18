



В Центральный районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. Фигурантам инкриминируется совершение 18 эпизодов мошенничества на общую сумму более 26 млн рублей. Расследование завершили следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.





По версии следствия, с декабря 2024 по октябрь 2025 года злоумышленники под руководством жительницы Карачаево-Черкесии вступали в фиктивные браки с людьми, желавшими заключить контракт с Министерством обороны РФ. Когда боец получал ранение или погибал, соучастники присваивали положенные ему выплаты.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 210 и 159 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Шестеро заключены под стражу, одна обвиняемая находится под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.