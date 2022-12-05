«Удар все-таки был»: напавший на волгоградку сотрудник МЧС хотел ввести силовиков в заблуждение

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, возбужденного в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области Вячеслава Янина. Мужчина подозревается в нападении на свою коллегу – 28-летнюю Татьяну Смирнову, совершенном 30 октября в гаражном кооперативе в Красноармейском районе.

По словам адвоката Смирновой Ольги Завгородневой, ее подзащитная на днях вышла на работу.

— Татьяна вышла, но по-прежнему опасается за свое здоровье. Янин исчез, хотя до 2 декабря исправно ходил на работу, — рассказала юрист. — Из коллег никто ничего не знает. Вроде как он на больничный ушел. Моя доверительница призналась, что каждый раз вздрагивает, когда открывается дверь в кабинет. Но она девушка сильная по характеру, стойкая, увольняться не намерена. В управлении все на ее стороне. Ребята просто в шоке от того, что произошло.

Защитник молодой девушки отмечает, что Татьяна всегда стремилась работать в МЧС, окончила профильный вуз, ее заслуги неоднократно отмечали на работе премиями и поощрениями, в этом году она даже участвовала в параде Победы в Волгограде в составе парадного расчета.

— После нападения Татьяна только укоренилась в своем желании продолжать работу. Служба в МЧС — для нее мечта, призвание. Получается, что Янин попытался сломать ей всю жизнь, все перечеркнуть, — отмечает Завгороднева.

Как уточнила юрист, после передачи материалов в волгоградский следком, с Яниным активно проводят следственные действия.

— Ждем предъявления обвинения. Если все останется как есть, то есть его действия квалифицируют по ст. 115 и ст. 119 УК РФ, то мы, конечно, это будем обжаловать, — подчеркивает адвокат. — Если же квалифицируют по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, будем требовать помещения Янина в СИЗО.

На вопрос журналиста, известно ли что-либо им о мере пресечения в отношении Вячеслава Янина, защитник Смирновой ответила отрицательно.

— Официально нас об этом не уведомляли. Физически Янина на работе нет. Что с ним и где он сейчас находится — нам неизвестно, — резюмирует Ольга Завгороднева. — То есть моя доверительница вынужденно находится в постоянном стрессе, так как опасается, что он сможет довести начатое до конца.

Напомним, что Янин ранее категорически отрицал все обвинения в свой адрес. Сотрудник МЧС настаивал на том, что 30 октября между ним и Смирновой действительно произошла ссора, но он якобы и пальцем не тронул женщину, а холодного оружия при себе не имел. Сегодня, утверждает источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, все его заявления под давлением фактов рассыпаются как карточный домик. В ближайшее время Янину, вероятнее всего, будет предъявлено обвинение.

— Поначалу историю с нападением на сотрудницу МЧС хотели замять, — рассказал собеседник информагентства. — Янин отрицал свою вину и заявлял, якобы он не трогал девушку руками и не причинял ей никакого вреда. Оказалось, что все-таки удар ножом был. Кстати, оружие до сих пор не нашли. Что ему грозит? Как мы знаем, возбуждены два дела — об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Переквалификация маловероятна, хотя, если поднимется еще большая волна общественного резонанса, как в случае с Мелконяном, возможно все.

Со слов Ольги Завгородневой, Янин якобы угрожал убить Смирнову из-за неразделенной любви, после чего планировал свести счеты с жизнью. Однако эмоции взяли верх над мужчиной и он не сумел довести до конца преступный замысел.

Корреспонденты информагентства попытались пообщаться с Яниным, но разговор с сотрудником МЧС на этот раз оказался куда более коротким, чем ранее.

– Если вы с журналистики, то до свидания! – попрощался Янин, едва успев поприветствовать.

Фото: предоставлены Ольгой Завгородневой

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