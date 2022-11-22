В Волгограде полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области. Житель Красноармейского района подозревается по двум статьям Уголовного Кодекса РФ.

–Как следует из материалов в уголовного дела, 30 октября 2022 года подозреваемый в ходе возникшего конфликта со своей коллегой по работе, высказывал ей угрозы убийством и причинил телесные повреждения, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы травмы, полученные 28-летней потерпевшей, квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью.

На основании собранных материалов дознавателем отдела №8 в Красноармейском районе возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Напомним, что по данным адвоката Ольги Завгородневой, сотрудница МЧС Татьяна Смирнова 30 октября села в машину к 25-летнему Вячеславу Янину. Мужчина, со слов юриста, давно испытывает давнюю симпатию к коллеге. По пути на работу, заехав в гаражи, как утверждает адвокат, Янин с ножом набросился на Смирнову, однако эмоции возобладали и он не смог довести до конца преступный замысел. Янин, утверждает Завгороднева, планировал расправиться с возлюбленной и после этого попрощаться с жизнью.

Сам Вячеслав Янин категорически отрицает версию Ольги Завородневой и Татьяны Смирновой. Мужчина в недавней беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» утверждал, что между ним и коллегой произошла не более чем легкая потасовка. Янин категорически отрицает обвинения в нападении с ножом и угрозах убийством.

При этом, добавим, в распоряжении редакции оказалась аудиозапись, предположительно сделанная в момент нападения.