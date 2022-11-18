Жительница Волгограда Татьяна Смирнова обратилась в полицию с заявлением на сотрудника МЧС России по Волгоградской области Вячеслава Янина. По словам адвоката волгоградки, 25-летний мужчина привез 28-летнюю девушку в гаражный кооператив, где пытался зарезать ударами ножом в область шеи. Жертве обезумевшего спасателя удалось вырваться и позвать на помощь.

— Все произошло 30 октября 2022 года. Татьяна как обычно ехала на работу в Светлоярский район. На остановке в заканальной части Красноармейского ее периодически подбирали коллеги, — рассказала адвокат потерпевшей Ольга Завгороднева. — В тот день ее на своем автомобиле подвозил как раз Вячеслав Янин. Она села к нему в машину как ни в чем не бывало. На вид он выглядел спокойным, но предупредил ее, что на пять минут заедет в гараж, чтобы оставить вещи, которые забрал накануне с дачи.

Как уточняет адвокат, Вячеслав и Татьяна общались по службе, так как работали в одном отделе.

— Вячеслав пытался ухаживать за моей подзащитной некоторое время назад, хотя ухаживаниями это можно было назвать с большой натяжкой. Один раз он принес Татьяне на работу цветы, но она сразу ему сказала, что между ними могут быть только рабочие отношения. В прошлом году он при всем коллективе сделал ей предложение, на что получил отказ. Моя доверительница объяснила ему, что так делать нельзя, ее это не устраивает. После этого они просто общались по работе. Он сам по себе, со слов Татьяны, был спокойным, не пил, не курил, вел здоровый образ жизни. За все время не проявлял агрессии. Она даже подумать не могла, чем все в итоге закончится!





Нападение произошло в гаражном кооперативе недалеко от станции Татьянка-1.

— Там место такое глухое, безлюдное, много поворотов. Просто фильм ужасов. Туда он ее и привез утром по пути на работу, — продолжает Ольга Завгороднева. — Остановился перед своим гаражом, долго что-то искал в салоне машины, в багажнике, видимо, собирался с духом, а потом скрылся внутри бокса. Через минуту он вышел и направился к Татьяне. Она в этот момент спокойно сидела на переднем пассажирском кресле и смотрела в телефон. Ей даже в голову не могло прийти, что от него может исходить какая-то опасность. Все случилось буквально в одно мгновение. Янин нанес первый удар ножом. Целился в горло. Татьяна уже потом вспоминала, что когда он ее первый раз ударил, она даже не поняла, что произошло. Подумала, что это розыгрыш, какая-то дурацкая шутка. Когда она увидела кровь, была просто шокирована. Он попытался ударить еще раз. Татьяна схватилась за лезвие и, возможно, именно этим спасла себе жизнь.





Как выяснилось позднее, удар пришелся в область трахеи.

— Татьяна оказалась не из робкого десятка. Может быть, дело в адреналине от ситуации, но она, удерживая левой ладонью лезвие, сумела выйти вместе с нападавшим из машины, — уточняет юрист. — Вячеслав затараторил, что долго вынашивал этот план, что сильно страдает без нее, а отказы от отношений его ранят. Мол, всякий раз, когда она уходила в отпуск, он чувствовал себя никчемным и находился в депрессии. Вячеслав признался Татьяне, что хочет всегда быть с ней вместе. И если это не получается в реальной жизни, то «они будут вместе на том свете». После нападения и убийства он хотел покончить с собой.

Далее, по словам Ольги Завгородневой, спасатель расплакался и выронил нож. Именно в это момент Татьяне удалось сбежать. Раненая девушка сумела позвонить своим родителям, которые по чистой случайности находились недалеко от места нападения.

— Они отвезли ее в больницу № 15 здесь же в Красноармейском районе. Татьяне оказали необходимую помощь. В тот же день она написала заявление в местный отдел полиции, — добавила адвокат.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь пояснили, что заявление зарегистрировано.

— В отделе полиции Красноармейского района зарегистрирован материал процессуальной проверки по поступившему 30 октября 2022 года заявлению, — сообщили информагентству в пресс-службе областного главка МВД. — В установленные сроки по материалу будет принято законное решение.

Вячеслав Янин после нападения больше не объявлялся, сообщила Ольга Завгороднева.

— В то день он словно испарился. Ему звонили коллеги — не брал трубку. А в понедельник, как ни в чем ни бывало, вышел на работу, — недоумевает юрист. — До сих пор уголовное дело не возбуждено, а моя подзащитная находится в подавленном состоянии и с ужасом ждет того момента, когда закончится отпуск и ей придется встретиться лицом к лицу с Вячеславом. Вчера мы подали заявление в прокуратуру Волгоградской области о совершении в отношении моей подзащитной преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Также официальное заявление отправлено на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.





Как отметила защитник потерпевшей, Татьяне Смирновой после нападения стали поступать звонки и сообщения от родственников Вячеслава Янина.

— Члены его семьи звонили один за другим и просили «не ломать жизнь парню» и решить полюбовно. Он сам написал ей сообщение в духе «давай как-то решим» и спросил, сколько она хочет, чтобы не давать ход делу, — негодует Ольга Завгороднева. — Естественно, мы на это не пойдем и будем требовать возбуждения уголовного дела. Моя подзащитная опасается, что дело могут просто «замять» или квалифицировать действия Янина по более легкой статье.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», старший лейтенант внутренней службы Вячеслав Янин служит дознавателем в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области. Волгоградец окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по специальности «Пожарная безопасность».

Ранее корреспонденты информагентства сообщали о жестоком нападении на 20-летнюю девушку в центре Волгограда. Неадекватный мужчина всадил нож в голову молодой студентке, которую он преследовал на протяжении полутора лет. Теперь напавший на волгоградку наркоман может избежать наказания.

Фото: предоставлены Ольгой Завгородневой