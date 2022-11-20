История о нападении 30 октября 2022 года на 28-летнюю сотрудницу ГУ МЧС России по Волгоградской области попала в топовые региональные и федеральные СМИ. По словам адвоката девушки Ольги Завгородневой, 25-летний Вячеслав Янин привез свою коллегу в гаражный кооператив, где пытался зарезать ударами ножом в область шеи. Жертве удалось вырваться и позвать на помощь.

После публикации ИА «Высота 102» Вячеслав Янин вышел на журналистов редакции и рассказал свою точку зрения на произошедшее. Подробности — в материале ИА «Высота 102».





По словам Вячеслава, он знаком с Татьяной Смирновой на протяжении нескольких лет. Как утверждает наш собеседник, у него никогда не было с ней никаких конфликтов.

— Мы с Татьяной познакомились где-то около двух лет назад, когда я перешел на работу в отдел. Стали работать вместе, общаться. Никогда не ругались и не конфликтовали, — рассказывает Вячеслав. — Я стал ей оказывать знаки внимания, помогал по работе, в бытовых каких-то вопросах, когда она меня об этом просила. Дарил ей подарки и в итоге предложил выйти за меня замуж. Это совершенно нормально. После того, как она отвергла мое предложение, сделанное около года назад, наши отношения не изменились, мы также продолжали общаться. Для себя я сделал вывод, что, возможно, просто поторопился с таким серьезным шагом. Конечно, попыток ее добиться я не оставлял, но стал спокойнее к этому относиться. Решил, что лучше повременить.

Вячеслав утверждает, что он бывал дома у Татьяны, а ее родители знали про его существование.

Как ранее сообщала адвокат Татьяны Смирновой, нападение на ее доверительницу произошло 30 октября 2022 года в гаражном кооперативе недалеко от станции Татьянка-1 в Красноармейском районе Волгограда. Вячеслав Янин якобы по пути на работу завез свою коллегу на территорию кооператива и набросился на нее с ножом, ударив в область шеи. После, уточнила Ольга Завгороднева, он хотел убить себя, но не смог, расплакался, выронил нож, и воспользовавшись моментом, Татьяна смогла убежать.

— Это обычный бытовой конфликт. Он был, я это не отрицаю. Но то, что опубликовали про меня СМИ — просто удивительно, — уверяет Янин. — В тот день, 30 октября, около 11.00 я подобрал на своей машине Татьяну у станции «Заканальная». Она меня попросила, я частенько ее там забирал, чтобы потом вместе ехать на работу. Мне нужно было попасть в гараж, оставить там кое-какие вещи. По пути между мной и Таней произошел конфликт на почве наших отношений. Я не могу раскрывать детали — это все же личное, поймите меня правильно.





По словам спасателя, у него с Татьяной на территории кооператива произошла небольшая потасовка, но никакого оружия он не применял.

— Знаете, как бывает, я схватил ее за куртку, она меня тоже схватила за одежду, мы друг друга немного потаскали из стороны в сторону и все. Прямого рукоприкладства, каких-то ударов не было, за шею и волосы я ее не трогал. Никто никого не швырял никуда, ни об машину, ни на асфальт, ни на гаражи. После этого все закончилось так же быстро, как началось. Таня психанула и ушла. Я не стал ее догонять и просто сел в машину, поехал на работу.

Однако адвокат Ольга Завгороднева утверждает, что все происходило с точностью до наоборот. Вячеслав Янин привез Татьяну в кооператив, якобы чтобы выгрузить вещи, а потом внезапно напал на сидевшую на переднем сиденье девушку. Коллега Татьяны нанес ей первый удар ножом, целясь в горло. Когда у его жертвы пошла кровь, спасатель попытался ударить еще раз.





Далее, поясняет юрист, ее подзащитная, удерживая левой ладонью лезвие, сумела выйти вместе с нападавшим из машины. В этот момент Янин признался Татьяне, что любит ее и хочет быть всегда с ней вместе, а если это не получается в реальной жизни, то «они будут вместе на том свете».

Вячеслав Янин в свою очередь настаивает на том, что никакого оружия в своих руках он не держал и крови нигде не было.

— После ссоры я поехал на работу. Пробыл там некоторое время и отправился домой. На следующий день, 31 октября, мне позвонили из полиции и попросили приехать, дать объяснения. Оказалось, что Таня написала заявление, что я на нее якобы напал, — заявляет Янин. — После этого с ней на связь не выходил и продолжал работать. Думал, что когда она вернется из отпуска, мы с ней сядем и нормально поговорим, попрошу у нее прощения. Коллеги не задавали мне никаких вопросов, все было как всегда. А через две недели узнал из СМИ, что я, оказывается, уже практически преступник.





На вопрос журналистов, как тогда появились в публичном доступе фотографии с повреждениями в области шеи у Татьяны, Вячеслав ответил просто: «Всякое можно сделать».

— Я не знаю, откуда там что-то могло появиться. Для меня удивительно, что это все набирает обороты. Обо мне не написал только ленивый. Из СМИ я узнал, что у Тани появился адвокат. Насколько я понимаю, именно с ее подачи началось распространение негативной информации обо мне, хотя проверка полиции еще не завершена. Меня обвиняют в совершении преступления, требуют заключения под стражу, не дожидаясь какого-либо официального решения, — негодует Янин. — Я Татьяне не угрожал, никак не домогался, никакого воздействия физического не оказывал.

Вячеслав предполагает, что таким образом, раздувая ситуацию, Ольга Завгороднева хочет получить некую выгоду. Юрист ранее сообщала ИА «Высота 102», что после нападения Янин буквально сквозь землю провалился, а в понедельник, как ни в чем ни бывало, вышел на работу. Адвокат пояснила, что уголовное дело до сих пор не возбудили, а Татьяна находится в подавленном состоянии.





Как отметила защитник потерпевшей, Татьяне Смирновой после нападения стали поступать звонки и сообщения от родственников Вячеслава Янина. Члены его семьи звонили один за другим и просили «не ломать жизнь парню» и решить все полюбовно. Сам Янин написал сообщение в духе «давай как-то решим» и спросил, сколько хочет Смирнова за свое молчание.

Сам Янин утверждает, что никто из его родственников не выходил с какими-то ни было предложениями, тем более с целью как-то повлиять на ситуацию, предложив деньги.

— 30 октября я пытался ей позвонить, объясниться, но она мне не отвечала. Сообщений в тот день Тане никаких не отправлял, — уверенно заявляет Вячеслав. — Тем более никаких денег никто никому не предлагал.

Также Александр сильно удивился, когда узнал, что в распоряжении редакции есть две аудиозаписи, на которых, как утверждает Ольга Завгороднева, запечатлен диалог Татьяны Смирновой и Вячеслава Янина в момент его нападения на девушку, а также предложение от мужа родной сестры Вячеслава, представившегося Александром, договориться о встрече с Татьяной и ее родителями, чтобы «как-то решить ситуацию».

— Александр?! Нет, вообще впервые слышу, как и об угрозах убить Таню и себя, — со смехом отвечает Вячеслав. — Это просто бытовой конфликт. Ни ножей, ни какого-либо другого оружия не было. Адвокат зачем-то распространяет недостоверную информацию о попытке убийства, домогательствах, о том, что я якобы скрывался, хотя всегда на связи. А, если не брал трубку, значит просто был занят и потом перезвонил бы. Повторюсь, что решение по проверке еще не принято, а юрист, тем не менее, на каком-то непонятном мне основании, пытается меня обвинять в совершении преступления и требует привлечь к уголовной ответственности. Считаю, что действия адвоката некорректны с точки зрения закона.

Также Вячеслав пояснил корреспондентам, что в областной главк МЧС для каких-либо разбирательств его не вызывали. Все пояснения он давал лишь полицейским.

— Да и причем тут главк? Мне никто из коллег никаких вопросов не задавал. Все происходит, как обычно, я хожу на работу, — отвечает наш собеседник.





Янин подчеркивает, что после того, как в СМИ стала появляться, по его мнению, недостоверная информация о конфликте с Татьяной, за ним началась слежка.

— Где-то 18 ноября после выхода многочисленных публикаций, направленных против меня, поздно вечером в мою дверь стал ломиться незнакомый мне ранее мужчина с бородой и в красной шапке с надписью «Россия», — утверждает сотрудник МЧС. — Он бил мне в дверь, звонил бесконечно, потом спустился к соседям и стал про меня выспрашивать, представляясь работником каких-то непонятных фирм. Он хотел, чтобы я вышел на улицу и убрал свою машину, которая якобы мешает проведению работ по замене электрокабелей, хотя в тот вечер проблем с электричеством не было. Я не стал вызывать полицию, потому что хотел понаблюдать, чем все закончится. Этот мужчина с фонариком ходил около моей машины, светил в нее, прошелся около дома, опять поднялся ко мне на этаж, стал стучать в дверь. Все это продолжалось около часа, а потом он исчез.

Янин пока не знает, что ему делать дальше и как реагировать на всю ситуацию в целом.

— Пока я жду решения по проверке. Надеюсь, что все, конечно, в мою сторону обернется. Еще раз повторю, что конфликт между мной и Татьяной носил бытовой характер. Что делать с адвокатом Ольгой Завгородневой, пока не знаю. Будем думать.

На вопрос, как он видит свое дальнейшее общение с Татьяной, когда она выйдет из отпуска, Вячеслав ответил, что «не думал об этом».

— Я не знаю. Пока никаких мыслей по этому поводу нет. Но я, как работал, так и работаю, не вижу какой-то причины увольняться, — заключает спасатель.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ранее сообщали, что заявление от 30 октября 2022 года зарегистрировано и проводится проверка. В установленные сроки будет принято законное решение.

Фото: предоставлены Ольгой Завгородневой