Дело в отношении сотрудника МЧС передано следователям СКР в Волгограде

Уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, возбужденные в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области Вячеслава Янина и объединенные в одно производство, переданы в следственный отдел СУ СКР по Красноармейскому району. Об этом сообщила 23 ноября официальный представитель региональной прокуратуры Оксана Черединина.

– Постановлением заместителя прокурора Красноармейского района уголовные дела изъяты из органа дознания и переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел, – сообщила, в частности, Черединина. – Расследование данного уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры региона.

Напомним, что 25-летний сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области Вячеслав Янин подозревается в нападении на свою коллегу – 28-летнюю Татьяну Смирнову, совершенном 30 октября. Как ранее заявляла адвокат Смирновой, влюбленный в волгоградку молодой мужчина в тот день, вооружившись ножом, совершил на нее нападение. Сама пострадавшая предоставила журналистам снимки, на которых отчетливо видны небольшие порезы на шее. Со слов юриста Ольги Завгородневой, Янин якобы угрожал убить Смирнову из-за неразделенной любви, после чего планировал свести счеты с жизнью. Однако эмоции взяли верх над мужчиной и он не сумел довести до конца преступный замысел.

Сам Вячеслав Янин категорически отрицает обвинения в свой адрес. Сотрудник МЧС настаивает на том, что 30 октября в том числе не имел при себе холодного оружия. Внятно прокомментировать аудиозапись, сделанную Смирновой якобы в момент нападения, он, впрочем, не смог.

Еще по теме: