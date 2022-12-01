Политика

Миронов потребовал вернуть Сталинград на карту России

Политика 01.12.2022 20:45
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01.12.2022 20:45



Сегодня, 1 декабря, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов высказался о переименовании Волгограда в Сталинград. Пост на эту тему опубликован на странице политика ВКонтакте.
- Настаиваю на переименовании Волгограда в Сталинград. Сталинградская битва – одна из самых героических страниц нашей истории, которая заслуживает того, чтобы быть запечатлённой на современной карте России, - считает Миронов. 
Он напомнил, что Сталинград – символ Победы и символ перелома Великой Отечественной войны. 
- На фоне проведения специальной военной операции это необходимый шаг. Сегодня Россия вновь борется со злом. А Сталинград – это память, которой мы обязаны гордиться, чтить и хранить ее, - уверен политик.
Миронов также отметил, что в вопросе переименования города необходимо учитывать мнение жителей.
- Но самое важное – настроения жителей региона. Многие из них поддерживают переименование города и региона. Правильно будет провести голосование в Волгоградской области по этому вопросу, - заключил он.
Напомним, что с предложением вернуть Волгограду название Сталинград 19 ноября к губернатору Андрею Бочарову на пленуме Совета ветеранов обратились представители ветеранского сообщества. При этом глава региона подчеркнул, что данный вопрос нужно обсуждать всенародно и принимать решение с учетом мнения жителей Волгоградской области. 

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