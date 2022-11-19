







Губернатор Волгоградской области высказал свое мнение по поводу прозвучавшего сегодня от ветеранов предложения вернуть городу-герою историческое название и переименовать его в Сталинград, сообщает ИА "Высота 102".





- Мы с вами в разных форматах обсуждали вопрос возвращения по-настоящему исторического имени, дискутировали. Вы знаете мою позицию. Я её не скрывал и менять не буду: переименование, возвращение имени любого населённого пункта должно происходить на основе мнения населения. Любые другие шаги неправильные, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, напомнив о инициированном им изменениях в закон Волгоградской области, где и закреплена эта норма. — Я предлагаю принять решение о создании общественного совета по предварительному изучению общественного мнения населения о возвращении городу легендарного героического имени Сталинград.





В совет глава региона предложил включить представителей ветеранского сообщества, ведущих политических сил, общественных объединений Волгоградской области. Только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов, будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум.





Напомним, сегодня ветераны обратились к губернатору Волгоградской области с инициативой возвращения городу-герою имени Сталинград. Предложение прозвучало на пленуме совета ветеранов в 80-летнюю годовщину начала контрнаступления советских войск под городом на Волге.





Фото администрации Волгоградской области

