Экология

В Волгограде аварийный дом переработали на стройматериалы

Экология 22.11.2022 19:57
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22.11.2022 19:57


В Волгограде хлам, оставшийся после сноса аварийного дома, поехал не на свалку, а стал компонентом для стройматериалов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, подрядная организация, выполнившая снос ранее расселенного аварийного дома №11 по ул. Удмуртской в Красноармейском районе, утилизировала оставшийся строительный мусор на производственную площадку для переработки в стройматериалы. 

Ранее рабочие полностью демонтировали конструкции построенного в 1961 году четырехэтажного дома, после чего была произведена обратная засыпка котлована, образовавшегося после разборки фундамента. Фрагменты кирпичных стен общим весом около 1700 тонн и порядка 300 тонн бетонных конструкций были вывезены на производственную площадку предприятия, занимающегося переработкой.

Наиболее крупные отходы специалисты разбили и измельчили при помощи специального оборудования, а затем раздробленный материал, так называемый «вторичный щебень», поместили в отсеивающие установки – грохоты. Пройдя через несколько вибрирующих сит, щебень разделялся на мелкие, средние и крупные фракции.  Полученный в результате такой переработки строительный материал широко используется для отсыпки временных площадок, монтажа напольных покрытий в промышленных помещениях и др. 

Ноу-хау решили взять на вооружение. Ведь в регионе еще немало авариных домов, которые идут под снос. 

Фото администрации Волгограда


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