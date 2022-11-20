В Волжском загорелся склад площадью 600 квадратных метров

В Волжском Волгоградской области сегодня ночью загорелась кровля склада, расположенного в 1-м Индустриальном проезде. Как сообщает ИА «Высота 102», площадь пожара составила 600 квадратных метров.

— Горел склад и автосервис. Возгорание произошло вроде как из-за проводки, — сообщил информагентству очевидец происшествия, представившийся Дмитрием.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании в городе-спутнике Волгограда поступил в 03.52.

— В 1-м Индустриальном проезде происходило горение кровли складского одноэтажного здания размером 30 на 20 метров по всей площади, — прокомментировали в спасательном ведомстве. — На месте работали пожарно-спасательные расчеты 5-го ПСО. Эвакуация не требовалась. В 05.02 горение локализовано на площади 660 квадратных метров. В 06.26 пожарные расчеты ликвидировали возгорание.





Уточняется, что в ночном инциденте никто не пострадал. Причину пожара установит экспертиза.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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