«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человек

В Дзержинском районе Волгограда из гипермаркета «Ашан», расположенного по улице Исторической, 175, сегодня вечером эвакуировали 120 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, у магазина было замечено более десятка пожарных машин.

— Говорят два электрика что-то учудили с проводкой. Вся продукция в копоти. Дымовуха была сильная. Весь магазин залили водой, — рассказал читатель информагентства. — Визуальных разрушений и открытого огня нет. Машин двадцать тушат.





По словам местного жителя, в воздухе пахло жженой резиной, а людей срочно эвакуировали. Волгоградец заключает, что теперь «на один гипермаркет временно в Дзержинском районе стало меньше».

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сейчас ведется обследование всех помещений.





— На месте работают расчеты 1-го отряда ФПС. Открытого горения нет. Зафиксировано тление кабель-каналов на площади 50 квадратных метров в отдельном помещении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе спасательного ведомства. — Сигнал поступил в 19.50. Горение локализовано в 20.45. В 21.20 объявлена ликвидация. Производится проветривание помещений.





Уточняется, что в результате инцидента из гипермаркета эвакуированы 120 человек. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области