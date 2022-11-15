Происшествия

«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человек

Происшествия 15.11.2022 21:34
0
15.11.2022 21:34


В Дзержинском районе Волгограда из гипермаркета «Ашан», расположенного по улице Исторической, 175, сегодня вечером эвакуировали 120 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, у магазина было замечено более десятка пожарных машин.   

— Говорят два электрика что-то учудили с проводкой. Вся продукция в копоти. Дымовуха была сильная. Весь магазин залили водой, — рассказал читатель информагентства. — Визуальных разрушений и открытого огня нет. Машин двадцать тушат. 


По словам местного жителя, в воздухе пахло жженой резиной, а людей срочно эвакуировали. Волгоградец заключает, что теперь «на один гипермаркет временно в Дзержинском районе стало меньше».

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сейчас ведется обследование всех помещений. 


— На месте работают расчеты 1-го отряда ФПС. Открытого горения нет. Зафиксировано тление кабель-каналов на площади 50 квадратных метров в отдельном помещении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе спасательного ведомства. — Сигнал поступил в 19.50. Горение локализовано в 20.45. В 21.20 объявлена ликвидация. Производится проветривание помещений.


Уточняется, что в результате инцидента из гипермаркета эвакуированы 120 человек. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.11.2022 10:36
Происшествия 15.11.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 09:46
Происшествия 15.11.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 09:35
Происшествия 15.11.2022 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 09:22
Происшествия 15.11.2022 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2022 07:59
Происшествия 15.11.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2022 14:09
Происшествия 14.11.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2022 14:04
Происшествия 14.11.2022 14:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2022 12:57
Происшествия 14.11.2022 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2022 11:32
Происшествия 14.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2022 10:17
Происшествия 14.11.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2022 13:32
Происшествия 13.11.2022 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2022 11:46
Происшествия 13.11.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2022 21:15
Происшествия 12.11.2022 21:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2022 19:35
Происшествия 12.11.2022 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2022 17:24
Происшествия 12.11.2022 17:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
«Весь магазин залили»: в Волгограде из «Ашана» из-за пожара эвакуировали 120 человекСмотреть фотографии
20:54
Китайский пейзаж на Спартановке в Волгограде после публикации ИА «Высота 102» изучат прокурорыСмотреть фотографии
20:35
В спецоперации погиб 23-летний волгоградец Геннадий АгарковСмотреть фотографии
20:01
«Делай раз, делай два!»: в Волгограде надеются на чудо у памятника ДзержинскомуСмотреть фотографии
19:01
Чиновники коллективно оскорбились и потребовали привлечь жителя Волгоградской области за клеветуСмотреть фотографии
18:53
Вместо свадьбы — срок: волгоградец в Астрахани фасовал наркотики из МосквыСмотреть фотографии
17:37
Чартерные рейсы запускают из Волгограда в Хургаду 16 декабряСмотреть фотографии
17:29
В Советском районе Волгограда возле кардиоцентра заложили сосновый борСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Суд арестовал узбека, изнасиловавшего волгоградку возле Казачьего рынкаСмотреть фотографии
16:48
Облздрав ждет улучшений от нового главврача детской поликлиники №2Смотреть фотографии
16:15
Заказчик — Кадин: в Волгограде раскрыто резонансное убийство бизнесмена Василия БухтиенкоСмотреть фотографии
15:24
На юге Волгограда зачистили 15 стихийных свалокСмотреть фотографии
14:54
«Красота под ногами» в Волгограде возвела 10-метровую насыпь из отходов плиткиСмотреть фотографии
12:50
СК возбудил дело об истязании матерью годовалой девочки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Ответит на звонки и защитит от спама: клиентам Tele2 доступен голосовой ассистентСмотреть фотографии
12:47
Депутаты Гордумы утвердили меры поддержки семей добровольцев и контрактниковСмотреть фотографии
12:29
РПН в Волгограде взялся за такси и каршеринг: номера горячих линийСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде завели дело на насильника с Казачьего рынкаСмотреть фотографии
11:52
Придали импульс: суд в Волгограде увеличил штраф УК из-за потопа в квартиреСмотреть фотографии
11:32
Котлован на месте братской могилы на площади Ленина в Волгограде укрывают гранитомСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде у рынка в Дзержинском районе изнасиловали женщину: видеоСмотреть фотографии
10:38
В военкоматах Волгограда и области за месяц мобилизации усилился кадровый голодСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде после концерта в ДК в больнице оказалась 14-летняя школьницаСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцы – участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:49
Отопление вернулось в дома жителей поселка ГЭС в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Мобилизованных волгоградцев освободили от пени за просрочку по оплате электроэнергииСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде каменщик при падении с 4 этажа сломал позвонки и ребраСмотреть фотографии
09:35
ФСБ перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:22
«На месте скорая и пожарные»: в центре Волгограда иномарка вылетела на тротуарСмотреть фотографии
09:11
Новая разработка билайн помогает снизить число сбоев на сетиСмотреть фотографии
 