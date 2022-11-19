







Волгоградское УФАС выявило нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок в действиях администрации городского поселения города Котово при исполнении контракта на окончание благоустройства городского парка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки антимонопольного ведомства по заявлению физического лица.















В частности, администрация городского поселения разместила на сайте госзаказов документ об исполнении контракта почти на полтора месяца позже после окончания работ. Так, акт приемки на выполнение благоустройства парка в рамках третьего этапа был подписан 31 августа 2022 года и должен был быть размещен в системе не позднее 7 сентября. Однако документ появился на сайте госзаказов лишь 21 октября.





Также платежные поручения, которые были подписаны в июле и в сентябре, появились в системе лишь 24 октября.













Кроме того, администрация городского поселения по какой-то причине «забыла» опубликовать на сайте госзаказов в разделе «Исполнение контракта» такие документы, как акты о приемке выполненных работ, справку формы КС-3, счета-фактуры, акты на скрытые работы и т.д.





Таким образом, отследить прозрачность закупки на завершение работ по благоустройству парка на основании размещенных на сайте госзаказов документов не представляется возможным. В связи с этим Волгоградское УФАС признало администрацию городского поселения нарушившей закон о контрактной системе, выдало предписание на устранение нарушений и сообщило о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц.





Между тем, как выяснило ИА «Высота 102», нарушения, связанные с размещением обязательных документов на сайте госзаказов, до сих пор не устранены. А жители Котово с нетерпением ждут продолжения расследования действий чиновников, освоивших средства нацпроекта на благоустройстве парка, качество которого вызывает у них многочисленные вопросы.









Напомним, реконструкция Центрального парка проводилась в Котово тремя этапами с 2018 года. В августе этого года индивидуальный предприниматель Владимир Давид выиграл аукцион на благоустройство этого объекта в рамках первого этапа. Контракт с бизнесменом был заключен на сумму около 8,2 миллиона рублей. В 2021 году был определен подрядчик на освоение бюджетного финансирования в рамках второго этапа реконструкции. Тогда контракт был заключен с ООО «Стройэлектромонтаж» за 15,8 миллиона рублей. А в 2021 году на третьей очереди благоустройства парка потрудилось ООО «Волгоградсервис» за 9 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость объекта составила более 30 миллионов рублей.









- Мы не понимаем, как за 30 миллионов можно было сделать такое убожество? – поделились с информагентством своим мнением жители городского поселения. – В парке нет полива, все, что сажали, уже засохло. Почему-то забыли установить видеонаблюдение, парк фактически без охраны. Выложенные плиткой дорожки уже частично разрушили поливальные машины, потому что других подъездов здесь не предусмотрели.





Жители также зафиксировали, что в парке установлены явно бэушные малые архитектурные формы, в частности, фигура медведя, который был сначала с удочкой, но потом она куда-то исчезла. Да и гулять с детьми в таком парке опасно – строители почему-то не установили ограждение рядом с водоемом, откуда можно легко свалиться ребенку прямо с тротуарной дорожки с полуметровой высоты. При этом стены лестницы и других ограждений даже не облицованы, а покрыты арматурной сеткой.









К слову, это уже не первый скандал, связанный с котовским парком. ИА «Высота 102» сообщало об исчезновении построенной на деньги нацпроекта баскетбольной площадки. Спортивный объект стоимостью около 1,1 миллиона рублей возвели в рамках первого этапа благоустройства парка еще в 2018 году. Однако уже в следующем году покрытие раскрошилось.





В администрации городского поселения Котово корреспонденту ИА "Высота 102" тогда пояснили, что это произошло из-за ошибок в проектировании - из-за того, что проектировщики не предусмотрели защитные слои. После скандала в партии "Единая Россия" пообещали построить новую площадку, однако пока обещание не выполнено.









Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

