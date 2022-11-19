Борьба с коррупцией 19.11.2022 19:58
0
19.11.2022 19:58
Волгоградское УФАС выявило нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок в действиях администрации городского поселения города Котово при исполнении контракта на окончание благоустройства городского парка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки антимонопольного ведомства по заявлению физического лица.
В частности, администрация городского поселения разместила на сайте госзаказов документ об исполнении контракта почти на полтора месяца позже после окончания работ. Так, акт приемки на выполнение благоустройства парка в рамках третьего этапа был подписан 31 августа 2022 года и должен был быть размещен в системе не позднее 7 сентября. Однако документ появился на сайте госзаказов лишь 21 октября.
Также платежные поручения, которые были подписаны в июле и в сентябре, появились в системе лишь 24 октября.
Кроме того, администрация городского поселения по какой-то причине «забыла» опубликовать на сайте госзаказов в разделе «Исполнение контракта» такие документы, как акты о приемке выполненных работ, справку формы КС-3, счета-фактуры, акты на скрытые работы и т.д.
Таким образом, отследить прозрачность закупки на завершение работ по благоустройству парка на основании размещенных на сайте госзаказов документов не представляется возможным. В связи с этим Волгоградское УФАС признало администрацию городского поселения нарушившей закон о контрактной системе, выдало предписание на устранение нарушений и сообщило о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц.
Между тем, как выяснило ИА «Высота 102», нарушения, связанные с размещением обязательных документов на сайте госзаказов, до сих пор не устранены. А жители Котово с нетерпением ждут продолжения расследования действий чиновников, освоивших средства нацпроекта на благоустройстве парка, качество которого вызывает у них многочисленные вопросы.
Напомним, реконструкция Центрального парка проводилась в Котово тремя этапами с 2018 года. В августе этого года индивидуальный предприниматель Владимир Давид выиграл аукцион на благоустройство этого объекта в рамках первого этапа. Контракт с бизнесменом был заключен на сумму около 8,2 миллиона рублей. В 2021 году был определен подрядчик на освоение бюджетного финансирования в рамках второго этапа реконструкции. Тогда контракт был заключен с ООО «Стройэлектромонтаж» за 15,8 миллиона рублей. А в 2021 году на третьей очереди благоустройства парка потрудилось ООО «Волгоградсервис» за 9 миллионов рублей. Таким образом, общая стоимость объекта составила более 30 миллионов рублей.
При этом горожане считают, что вложенные в парк деньги диссонируют с тем, что видят котовчане. Вопросы к чиновникам у них возникли еще в 2019 году, когда вместо нового парка они увидели унылые картины запустения и растущего бурьяна. Но и спустя несколько лет, по мнению котовчан, мало что здесь изменилось.
- Мы не понимаем, как за 30 миллионов можно было сделать такое убожество? – поделились с информагентством своим мнением жители городского поселения. – В парке нет полива, все, что сажали, уже засохло. Почему-то забыли установить видеонаблюдение, парк фактически без охраны. Выложенные плиткой дорожки уже частично разрушили поливальные машины, потому что других подъездов здесь не предусмотрели.
Жители также зафиксировали, что в парке установлены явно бэушные малые архитектурные формы, в частности, фигура медведя, который был сначала с удочкой, но потом она куда-то исчезла. Да и гулять с детьми в таком парке опасно – строители почему-то не установили ограждение рядом с водоемом, откуда можно легко свалиться ребенку прямо с тротуарной дорожки с полуметровой высоты. При этом стены лестницы и других ограждений даже не облицованы, а покрыты арматурной сеткой.
К слову, это уже не первый скандал, связанный с котовским парком. ИА «Высота 102» сообщало об исчезновении построенной на деньги нацпроекта баскетбольной площадки. Спортивный объект стоимостью около 1,1 миллиона рублей возвели в рамках первого этапа благоустройства парка еще в 2018 году. Однако уже в следующем году покрытие раскрошилось.
В администрации городского поселения Котово корреспонденту ИА "Высота 102" тогда пояснили, что это произошло из-за ошибок в проектировании - из-за того, что проектировщики не предусмотрели защитные слои. После скандала в партии "Единая Россия" пообещали построить новую площадку, однако пока обещание не выполнено.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
В Волгоградской области закупают 113 тысяч новогодних подарков за 19 миллионов рублей19.11.2022 17:57
Борьба с коррупцией 19.11.2022 17:57
Администрация Волгограда заказала 65 комплектов медалей за полмиллиона рублей18.11.2022 20:02
Борьба с коррупцией 18.11.2022 20:02
Полицейские возбудили дело по фиктивному ремонту спорткомплекса под Волгоградом17.11.2022 12:14
Борьба с коррупцией 17.11.2022 12:14
Преподаватель техникума в Волжском лишилась заработанных на взятках денег16.11.2022 11:41
Борьба с коррупцией 16.11.2022 11:41
«А осталось ли что-нибудь?»: в арбитраже Санкт-Петербурга перенесли отчет об имуществе проворовавшегося в Волгограде «Гринлайта»14.11.2022 17:49
Борьба с коррупцией 14.11.2022 17:49
"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявок12.11.2022 13:47
Борьба с коррупцией 12.11.2022 13:47
Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полей12.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 12.11.2022 10:49
Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дороги11.11.2022 20:38
Борьба с коррупцией 11.11.2022 20:38
Аудиторы КСП проверят траты волгоградских чиновников10.11.2022 15:41
Борьба с коррупцией 10.11.2022 15:41
На «Волгоград Арене» построят два новых футбольных поля за 40 миллионов рублей09.11.2022 16:01
Борьба с коррупцией 09.11.2022 16:01
Двое бывших сотрудников райадминистрации Волгограда идут под суд за мошенничество07.11.2022 16:27
Борьба с коррупцией 07.11.2022 16:27
Волгоградская облдума отменила закупку новой мебели на 1,8 млн рублей13.10.2022 13:34
Борьба с коррупцией 13.10.2022 13:34
Допрос мэра, прослушка и тайные связи: как замглавы администрации Волжского «отмазал» фирму от долговых обязательств перед бюджетом10.10.2022 18:03
Борьба с коррупцией 10.10.2022 18:03
Мебель – это цветочки: смотрим, на что Волгоградская облдума потратила в августе 5 млн рублей10.10.2022 15:01
Борьба с коррупцией 10.10.2022 15:01
Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору Сухорукову10.10.2022 11:49
Борьба с коррупцией 10.10.2022 11:49