Жители Котово Волгоградской области ищут и не могут найти баскетбольную площадку, которую возвели в Центральном парке городского поселения несколько лет назад. Как рассказали котовчане ИА «Высота 102», на месте, где находилась эта площадка, теперь растет бурьян. Никаких следов от дорогого объекта со специальным покрытием Teping sport из резиновой крошки здесь не осталось.

– Центральный парк реконструируется у нас уже несколько лет, – пояснили ИА «Высота 102» местные жители. – На это ушли колоссальные деньги. Но у жителей немало вопросов к качеству проводимых здесь работ. И самый главный – куда делась баскетбольная площадка, которую построили года четыре назад?

Этим вопросом задались и журналисты ИА «Высота 102», поднявшие историю благоустройства Центрального парка, расположенного по адресу ул. 60 ВЛКСМ, 2, на сайте госзаказов.





Так, выяснилось, что реконструкция Центрального парка проводилась в Котово тремя этапами с 2018 года. В августе этого года индивидуальный предприниматель Владимир Давид выиграл аукцион на благоустройство этого объекта в рамках первого этапа. Контракт с бизнесменом был заключен на сумму около 8,2 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, предприниматель, помимо других работ, должен был возвести и баскетбольную площадку, стоимость которой оценивается в 1,1 миллиона рублей. И ее действительно построили.

Однако через некоторое время с площадкой стало что-то происходить. В 2019 году в редакцию ИА «Высота 102» местные жители прислали фото с выкрошенным покрытием спортивного объекта. Котовчане надеялись, что на эту проблему чиновники обратят внимание и обяжут подрядчика исправить брак.





Но этого не случилось. Мало того, на этом месте исчезли вскоре и другие атрибуты спортивного объекта.

– Видимо, покрытие настолько выкрошилось, что баскетбольные кольца оказались уже просто ни к чему, поэтому убрали и их, – предполагают котовчане.

Между тем, Центральный парк Котово по объему вложенных в объект бюджетных денег по праву можно назвать самым дорогим в городе. Так, в 2021 году был определен подрядчик на освоение бюджетного финансирования в рамках второго этапа реконструкции. Тогда контракт был заключен с ООО «Стройэлектромонтаж» за 15,8 миллиона рублей. А в 2021 году на третьей очереди благоустройства парка потрудилось ООО «Волгоградсервис» за 9 миллионов рублей.





Таким образом, реконструкция парка обошлась бюджету более чем в 30 миллионов рублей. Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако результаты четырехлетней работы по приведению этого места отдыха горожан не вдохновили.





Так, по словам котовчан, в парке погибли почти все высаженные деревья – в живых осталось лишь несколько штук.

– Мы до сих пор не можем понять, кому пришло в голову не заложить в проект реконструкции парка поливочник? – недоумевают горожане. – Из-за отсутствия водопровода первое время саженцы в парке поливала специальная машина. Она ездила прямо по плитке, из-за чего она стала разрушаться.





О каких уж тут цветах можно говорить – в клумбах лишь одна сухая трава. Кстати, бурьян в парке активно разрастался все лето. Лишь в начале сентября, наконец, рабочие накосили здесь горы сена. А недавно появился еще один повод для критики городских властей – в отремонтированный парк завезли малые архитектурные формы и детские аттракционы, которые раньше были установлены в других точках городского округа. Естественно, все это оказалось уже изрядно потрепанным и теперь котовчане в шутку называют парк «секонд-хендом».





Как следует из материалов, опубликованных на сайте госзаказов, работы по благоустройству парка в рамках первой очереди, когда и была возведена баскетбольная площадка, затем испарившаяся в неизвестном направлении, принимал бывший глава городского поселения Котово Мирон Пьянков. В настоящее время он трудится начальником отдела по общим и организационным вопросам администрации Котовского района.

С просьбой пояснить судьбу пропавшей баскетбольной площадки корреспондент ИА «Высота 102» обратился к нынешнему главе Котово Сергею Лесниченко. Градоначальник объяснил исчезновение спортивного объекта.

– К сожалению, проект площадки был выполнен с ошибками – не были предусмотрены защитные слои, в результате через крошку стала расти трава. Поэтому покрытие оказалось непрочным и нам пришлось его демонтировать, – рассказал Сергей Федорович. – Проблема была в том, что мы старались заказывать проекты подешевле, а их зачастую делали студенты волгоградских вузов. Поэтому и допускались такие ошибки – проекты приходилось потом дорабатывать и корректировать. Но мы сделали должные выводы, теперь контролируем этот процесс.

Фото: Общественный контроль города Котово / t.me

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»