Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»

Общество 16.09.2019 17:22
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16.09.2019 17:22
Жители города Котово Волгоградской области возмущены тем, как благоустроили один из городских парков. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на президентских выборах в марте 2018 года горожане определились и с выбором территории, которую, по их мнению, нужно было облагородить.
Этой территорией стал заброшенный участок в районе второго пруда. Все лето котовчане переживали – что-то не видно было строителей и начала каких-то активных работ, неужто опять в распутицу начнут делать? Городские власти успокаивали – все идет своим чередом, выбирается подрядчик.
В конечном итоге опасения жителей подтвердились - парк сдали к концу 2018 года. Обошлись без торжественного открытия. Как оказалось, хвастаться было, действительно, нечем.
По словам местных жителей, все благоустройство свелось к выложенным плиткой дорожкам, новым скамейкам, спортплощадке и новым фонарям. Сегодня плитка уже местами разрушилась, через уцелевшую полезли поросли сорняков, новые скамейки приобрели странный вид и люди боятся там сидеть, чтобы не получить занозу в мягкое место.
Покрытие на спортплощадке выкрошилось, а любители баскетбола тщетно ждут, когда же здесь установят сетку для мяча.
Территория здесь осталась такой же неухоженной – везде сорняки, горы земли, видно, оставшейся после «благоустройства», охапки спиленных деревьев и веток.
«Здесь не посадили ни одного нового дерева, не разбили ни одну клумбу, там сейчас – трава по пояс», - констатируют жители.
Особенно их умиляет так называемая «беседка для стоячих» - вроде и задумка была интересная, огородить пространство под крышей, только лавочки туда поставить забыли.
Не менее оригинален и деревянный мостик, проложенный через болото с многометровыми камышами.
Котовчане недоумевают: неужели под видом этого «позороустройства» успешно освоили 8 миллионов рублей, которые были выделены на этот объект? Жители города намерены спросить с городских властей, почему чиновники приняли такую откровенную халтуру и собирается ли горе-подрядчик исправлять свой брак?
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