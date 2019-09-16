Общество

Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»

Общество 16.09.2019 17:22
3070 11
16.09.2019 17:22


Жители города Котово Волгоградской области возмущены тем, как благоустроили один из городских парков. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на президентских выборах в марте 2018 года горожане определились и с выбором территории, которую, по их мнению, нужно было облагородить. 


Этой территорией стал заброшенный участок в районе второго пруда. Все лето котовчане переживали – что-то не видно было строителей и начала каких-то активных работ, неужто опять в распутицу начнут делать?  Городские власти успокаивали – все идет своим чередом, выбирается подрядчик.


В конечном итоге опасения жителей подтвердились - парк сдали к концу 2018 года. Обошлись без торжественного открытия. Как оказалось, хвастаться было, действительно, нечем. 


По словам местных жителей, все благоустройство свелось к выложенным плиткой дорожкам, новым скамейкам, спортплощадке и новым фонарям.  Сегодня плитка уже местами разрушилась, через уцелевшую полезли поросли сорняков, новые скамейки приобрели странный вид и люди боятся там сидеть, чтобы не получить занозу в мягкое место. 


Покрытие на спортплощадке выкрошилось, а любители баскетбола тщетно ждут, когда же здесь установят сетку для мяча. 


Территория здесь осталась такой же неухоженной – везде сорняки, горы земли, видно, оставшейся после «благоустройства», охапки спиленных деревьев и веток. 


«Здесь не посадили ни одного нового дерева, не разбили ни одну клумбу, там сейчас – трава по пояс», - констатируют жители. 


Особенно их умиляет так называемая «беседка для стоячих» - вроде и задумка была интересная, огородить пространство  под крышей, только лавочки туда поставить забыли. 


Не менее оригинален и деревянный мостик, проложенный через болото с многометровыми камышами. 
Котовчане недоумевают: неужели под видом этого «позороустройства» успешно освоили 8 миллионов рублей, которые были выделены на этот объект? Жители города намерены спросить с городских властей, почему чиновники приняли такую откровенную халтуру и собирается ли горе-подрядчик исправлять свой брак?



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
44542 48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»
02.09.2019 20:15
35809 9
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
31803 14
Общество
16.09.2019 18:02
Общество 16.09.2019 18:02
5488 8 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2019 12:39
Общество 16.09.2019 12:39
20276 33 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2019 09:45
Общество 16.09.2019 09:45
18994 27 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 15:37
Общество 15.09.2019 15:37
3544 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 15:34
Общество 15.09.2019 15:34
6903 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.09.2019 11:27
Общество 15.09.2019 11:27
15411 15 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 16:18
Общество 13.09.2019 16:18
10976 15 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 15:37
Общество 13.09.2019 15:37
10643 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 14:20
Общество 13.09.2019 14:20
4870 6 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 13:43
Общество 13.09.2019 13:43
14315 46 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 12:58
Общество 13.09.2019 12:58
20386 19 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 11:24
Общество 13.09.2019 11:24
12255 13 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 10:35
Общество 13.09.2019 10:35
738 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.09.2019 10:13
Общество 13.09.2019 10:13
1120 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.09.2019 15:45
Общество 12.09.2019 15:45
5352 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:32
После локализации крупных пожаров в Волгограде пожарные борются с тлеющими очагамиСмотреть фотографии
18:17
Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Судья Волгоградского облсуда не подошел на должность председателяСмотреть фотографии
17:22
Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»Смотреть фотографии
16:40
"День огненного ветра": пламя уничтожает дачи в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо народаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жильцы печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетарияСмотреть фотографии
11:27
Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновникаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области молодая женщина погибла за рулем южнокорейского внедорожникаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде стартует Фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
08:39
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей домаСмотреть фотографии
08:10
На свалках Волгоградской области защитят кандидатскиеСмотреть фотографии
19:53
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:14
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дорогиСмотреть фотографии
14:34
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставовСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области офицер избил рядового половникомСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТПСмотреть фотографии
09:57
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 