Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»





Жители города Котово Волгоградской области возмущены тем, как благоустроили один из городских парков. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на президентских выборах в марте 2018 года горожане определились и с выбором территории, которую, по их мнению, нужно было облагородить.









Этой территорией стал заброшенный участок в районе второго пруда. Все лето котовчане переживали – что-то не видно было строителей и начала каких-то активных работ, неужто опять в распутицу начнут делать? Городские власти успокаивали – все идет своим чередом, выбирается подрядчик.









В конечном итоге опасения жителей подтвердились - парк сдали к концу 2018 года. Обошлись без торжественного открытия. Как оказалось, хвастаться было, действительно, нечем.









По словам местных жителей, все благоустройство свелось к выложенным плиткой дорожкам, новым скамейкам, спортплощадке и новым фонарям. Сегодня плитка уже местами разрушилась, через уцелевшую полезли поросли сорняков, новые скамейки приобрели странный вид и люди боятся там сидеть, чтобы не получить занозу в мягкое место.









Покрытие на спортплощадке выкрошилось, а любители баскетбола тщетно ждут, когда же здесь установят сетку для мяча.









Территория здесь осталась такой же неухоженной – везде сорняки, горы земли, видно, оставшейся после «благоустройства», охапки спиленных деревьев и веток.









«Здесь не посадили ни одного нового дерева, не разбили ни одну клумбу, там сейчас – трава по пояс», - констатируют жители.









Особенно их умиляет так называемая «беседка для стоячих» - вроде и задумка была интересная, огородить пространство под крышей, только лавочки туда поставить забыли.









Не менее оригинален и деревянный мостик, проложенный через болото с многометровыми камышами.

Котовчане недоумевают: неужели под видом этого «позороустройства» успешно освоили 8 миллионов рублей, которые были выделены на этот объект? Жители города намерены спросить с городских властей, почему чиновники приняли такую откровенную халтуру и собирается ли горе-подрядчик исправлять свой брак?











