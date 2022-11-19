Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб 34-летний рядовой из Волгоградской области

Спецоперация на Украине 19.11.2022 08:58
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19.11.2022 08:58


В Волгоградской области сегодня, 19 ноября, простятся с погибшим в спецоперации по защите Донбасса 34-летним рядовым Александром Конопатовым. Как сообщает ИА «Высота 102», похоронят военнослужащего в Ленинском районе. 

— Церемония прощания пройдет в селе Заплавном в местном ДК, — рассказали информагентству близкие военного. — О смерти Александра нам сообщили на этой неделе. 

Известно, что до мобилизации Александр Конопатов работал продавцом в магазине электротоваров. У погибшего остались супруга и несовершеннолетний сын.

Фото: личный архив Александра Конопатова 

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