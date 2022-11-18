В Волгоградской области сегодня, 18 ноября, провожают в последний путь 23-летнего младшего сержанта Александра Гуню. Как стало известно ИА «Высота 102», прощание проходит в селе Большие Чапурники.

— Александр учился в кадетском корпусе. Проходил практику пожарным. Отслужил срочную службу, подписал контракт, — рассказали информагентству в администрации Большечапурниковского сельского поселения. — В мае подорвался на мине. Находился на лечении в госпитале, где и скончался.

В казачьем кадетском корпусе имени К. И. Недорубова журналистам ИА «Высота 102» сообщили, что их воспитанник умер 11 ноября.

— Окончил 9 классов в казачьем кадетском корпусе. Был прапорщиком МЧС, но по зову сердца выбрал службу в рядах ВДВ, — поделились в учебном учреждении. — Александр принимал участие в специальной военной операции по защите Донбасса, с доблестью и честью прошел свой боевой путь от Гостомеля до Попасной. Был награжден медалью «За отвагу».

Как вспоминают бывшие наставники Александра, наш земляк в зоне СВО выносил из-под огня противника раненых товарищей, оказывал им медпомощь и сам же доставлял в безопасное место.

— В одном из штурмов получил ранение, но продолжил вести бой, не покинул подразделение. Александр был тяжело ранен в период боев в районе Попасной и долгое время провел в военном госпитале, — отметили в кадетском корпусе.

Известно, что Александр Гуня в зоне СВО являлся командиром отделения самоходно-артиллерийского дивизиона. У погибшего остались родители и две сестры.

Фото: ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени Недорубова»

Читайте также:

В спецоперации на Украине погиб 28-летний рядовой Олег Казанцев