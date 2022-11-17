Спецоперация на Украине

В Волгограде похоронили 21-летнего участника СВО Даниила Шафикова

Спецоперация на Украине 17.11.2022 14:39
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17.11.2022 14:39


В Волгограде сегодня, 17 ноября, проводили в последний путь 21-летнего рядового Даниила Шафикова. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. 

— Похороны состоялись сегодня, — рассказали близкие  Даниила. — Его мобилизовали 12 октября.

Известно, что Шафиков после окончания профессионального училища отслужил срочную службу в армии. После демобилизации устроился на одно из производственных предприятий города. 

Фото: личный архив Даниила Шафикова 

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