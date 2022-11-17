В Волгограде похоронили 21-летнего участника СВО Даниила Шафикова

В Волгограде сегодня, 17 ноября, проводили в последний путь 21-летнего рядового Даниила Шафикова. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— Похороны состоялись сегодня, — рассказали близкие Даниила. — Его мобилизовали 12 октября.

Известно, что Шафиков после окончания профессионального училища отслужил срочную службу в армии. После демобилизации устроился на одно из производственных предприятий города.

Фото: личный архив Даниила Шафикова

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